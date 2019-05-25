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      Знеструмлені села та підтоплені господарства: як в Україні борються з негодою

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      В Україні продовжують боротись із наслідками негоди. А синоптики прогнозують грози та шквальний вітер впродовж і цих вихідних.

      Шквальний вітер та грози цієї ночі знеструмили майже сімдесят населених пунктів у п'яти областях, найбільше у Житомирській. Щоб людям повернути електрику в оселі виїхали кілька бригад ремонтників.

      Читайте також: Україну атакувала негода: смерч, зірвані дахи і затоплені будинки

      На Буковині після зливи вулиці в селі Волока перетворились на справжні ріки, а подекуди випав град.

       

      На Прикарпатті досі оговтюються від паводків, які в понеділок затопили ледь не пів області. В кількох населених пунктах у воді і досі три десятки садиб.

      негода в україні прикарпаття
      Негода в Прикарпатті

      негода в україні прикарпаття
      Негода в Прикарпатті

      Ще менше пощастило Закарпаттю. Через аномальні опади затоплені понад дві сотні приватних будинків, підвалів і городів. Такого тут не бачили 20 років. Гектари земель та пасовищ більше схожі на рисові поля. Наслідки сильного дощу ліквідовують рятувальники.

       

      На місцях працюють комісії, які підраховують збитки завдані негодою. Спеціалісти управління водного господарства бідкаються, що останні чотири роки галузь зовсім не фінансували. Тож, жодних протипаводкових заходів на Закарпатті не проводили.

      Тут не потягне дотаційна область таких захісних споруд, це потрібна державна підтримка цієї програми,
      – сказав головний спеціаліст Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимир Чіпак.

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків негоди на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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      Теги: Новини України Дороги Новини Закарпаття Новини Івано-Франківська Новини Чернівців Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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