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      Повінь на Закарпатті наробила збитків на 100 мільйонів гривень

      44 Читать новость на русском
      Повінь на Закарпатті
      Повінь на Закарпатті / Dsns.gov.ua

      Збитки внаслідок паводку на Закарпатті становлять 100 мільйонів гривень. Саме стільки грошей потрібно, щоб відремонтувати пошкоджені гідротехнічні споруди, насипи і дамби.

      Закарпаття та Івано-Франківщину вже кілька днів заливають сильні дощі, через що рівень води у річках різко піднявся, вони вийшли з берегів та затопили помешкання і земельні ділянки людей. 24 травня президент Володимир Зеленський видав указ про подолання насідків негоди.

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      У постраждалих від повені районах Закарпаття 24 травня були створені спеціальні комісії. Вони за спеціальною розробленою урядом методикою починають документувати пошкоджені об'єкти. Це робота на кілька тижнів, і тільки можна буде зясувати, скільки насправді грошей потрібно на ремонт, повідомив виконувач обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярослав Галас.

      Дивіться відео повені на Закарпатті:

      Тим часом ситуація в підтоплених районах Закарпаття стабілізується.

      По основних річках пішов спад, серйозний спад. Це дуже добре, бо якби ще трішки – могли б бути нові підтоплення. Втім, поряд з цим, нові грози, в деяких районах проходять. Тому, ймовірно, ще буде підніматися рівень води в тих річках, де він опустився. Ми сподіваємося, що обійдеться без нових підтоплень,
      – розповів Галас у коментарі УНН.

      Які наслідки повені в Україні? Протягом останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей було частково підтоплено близько 2 тисяч будинків, понад 7 тисяч 300 домогосподарств, 8 тисяч 800 гектарів сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 кілометрів покриття автодоріг, знеструмлено 197 та порушено газопостачання 2 населених пунктів.

      Найскладніша ситуація була в Івано-Франківській та Закарпатській областях, де в 94 населених пунктах було підтоплено понад 1 тисячу 800 житлових будинків і 6 тисяч 700 домогосподарств, 8 тисяч 500 гектарів сільгоспугідь і пасовищ, пошкоджено 14 кілометрів берегів та понад 950 будівель і споруд.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Надзвичайні ситуації Новини Закарпаття Повінь в Україні
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