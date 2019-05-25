Повінь на Закарпатті наробила збитків на 100 мільйонів гривень

Збитки внаслідок паводку на Закарпатті становлять 100 мільйонів гривень. Саме стільки грошей потрібно, щоб відремонтувати пошкоджені гідротехнічні споруди, насипи і дамби.

Закарпаття та Івано-Франківщину вже кілька днів заливають сильні дощі, через що рівень води у річках різко піднявся, вони вийшли з берегів та затопили помешкання і земельні ділянки людей. 24 травня президент Володимир Зеленський видав указ про подолання насідків негоди.

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У постраждалих від повені районах Закарпаття 24 травня були створені спеціальні комісії. Вони за спеціальною розробленою урядом методикою починають документувати пошкоджені об'єкти. Це робота на кілька тижнів, і тільки можна буде зясувати, скільки насправді грошей потрібно на ремонт, повідомив виконувач обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярослав Галас.

Дивіться відео повені на Закарпатті:

Тим часом ситуація в підтоплених районах Закарпаття стабілізується.

По основних річках пішов спад, серйозний спад. Це дуже добре, бо якби ще трішки – могли б бути нові підтоплення. Втім, поряд з цим, нові грози, в деяких районах проходять. Тому, ймовірно, ще буде підніматися рівень води в тих річках, де він опустився. Ми сподіваємося, що обійдеться без нових підтоплень,

– розповів Галас у коментарі УНН.

Які наслідки повені в Україні? Протягом останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей було частково підтоплено близько 2 тисяч будинків, понад 7 тисяч 300 домогосподарств, 8 тисяч 800 гектарів сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 кілометрів покриття автодоріг, знеструмлено 197 та порушено газопостачання 2 населених пунктів.



Найскладніша ситуація була в Івано-Франківській та Закарпатській областях, де в 94 населених пунктах було підтоплено понад 1 тисячу 800 житлових будинків і 6 тисяч 700 домогосподарств, 8 тисяч 500 гектарів сільгоспугідь і пасовищ, пошкоджено 14 кілометрів берегів та понад 950 будівель і споруд.