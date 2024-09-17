Центральная Европа готовится ко второй волне "апокалипсиса" с наводнением: что происходит сейчас

Страны Центральной Европы готовятся к ухудшению ситуации с наводнениями. Там ожидают, что стихийное бедствие может подтопить еще несколько городов.

Сейчас там происходят эвакуации и уборка последствий непогоды. Об этом пишет агентство Reuters.

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Как Центральная Европа к ухудшению непогоды

Журналисты рассказали, что сильные дожди, прошедшие на выходных, серьезно повлияли на приграничные регионы между Чешской Республикой и Польшей, вызвав значительные убытки. Повышение уровня воды привело к разрушению нескольких мостов, эвакуации людей, повреждения транспортных средств и домов.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнений от Румынии до Польши за последние несколько дней.

В понедельник днем мэр Нисы, города с населением более 40 000 человек на юге Польши, призвал жителей немедленно эвакуироваться после того, как насыпь неподалеку была повреждена.

В северо-восточном чешском городе Острава был сломан барьер на реке Одра при ее впадении в реку Опава. Это привело к затоплению промышленной зоны города, включая химический завод BorsodChem, коксохимическим заводом OKK Koksovny и тому подобное. Сотни людей также эвакуировали из других жилых районов.

В чешском городе Литовель, 70% которого в понедельник было затоплено водой глубиной до метра, жители описали свой страх, поскольку вода быстро поднялась на выходных.

Я просто очень-очень боялась... Я убежала, потому что возле дома очень быстро поднималась вода, – рассказала 39-летняя Рената Габорова.

Правительство Польши объявило состояние стихийного бедствия в пострадавших районах и заявило, что выделило 1 миллиард злотых на помощь пострадавшим. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что поддерживает связь с лидерами других пострадавших стран и что они будут просить Европейский Союз о финансовой помощи.

Что говорили европейцы о последствиях наводнения

16-летний Шимон Кшиштан, стоя на городской площади города Ладек-Здруй, описал потери от наводнений как "невероятные".

"Этот город как в апокалипсисе... Это город-призрак", – сказал он.

В Есенике, чешском городке, который был затоплен в воскресенье, после того, как вода отступила, началась уборка, чтобы вытащить поврежденные автомобили и мусор на улицах.

Было два метра воды, которая бежала по улице... Там много-много уничтоженных машин. Не работают телефоны, нет воды, нет света,

– сказал житель города Зденек Кузилек.

В восточной Румынии, где села и города были затоплены на выходных, Эмиль Драгомир, мэр Слобозия Конаки, сказал румынскому телевидению, что некоторые люди остались только с той одеждой, который они имели.

В то время как вода спадала в некоторых районах, другие, в частности Вроцлав, польский город с примерно 600 000 жителями, укрепляли защиту от паводковых вод, направлявшихся к ним.



Столицы Словакии Братислава и столица Венгрии Будапешт готовились к возможному наводнению из-за поднятия реки Дунай. Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер заявил, что усилия сосредоточены на том, чтобы удержать реку и ее притоки в берегах, и сказал, что до 12 000 солдат готовы помочь.

В Австрии уровень рек и водохранилищ упал в течение ночи, когда дождь ослаб, но чиновники заявили, что готовятся ко второй волне, поскольку ожидается более сильный дождь.