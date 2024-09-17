Наразі там відбуваються евакуації та прибирання наслідків негоди. Про це пише агентство Reuters.

До теми Угорський Будапешт готується до "повені десятиліття"

Як Центральна Європа до погіршення негоди

Журналісти розповіли, що сильні дощі, що пройшли на вихідних, серйозно вплинули на прикордонні регіони між Чеською Республікою та Польщею, спричинивши значні збитки. Підвищення рівня води призвело до руйнування кількох мостів, евакуації людей, пошкодження транспортних засобів та будинків.

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок повеней від Румунії до Польщі за останні кілька днів.

У понеділок вдень мер Ниси, міста з населенням понад 40 000 осіб на півдні Польщі, закликав жителів негайно евакуюватись після того, як насип неподалік було пошкоджено.

У північно-східному чеському місті Острава був зламаний бар'єр на річці Одра при її впадінні в річку Опава. Це спричинило затоплення промислової зони міста, включно з хімічним заводом BorsodChem, коксохімічним заводом OKK Koksovny тощо. Сотні людей також евакуювали з інших житлових районів.

У чеському місті Літовель, 70% якого в понеділок було затоплено водою глибиною до метра, жителі описали свій страх, оскільки вода швидко піднялася на вихідних.

Я просто дуже-дуже боялася... Я втекла, тому що біля будинку дуже швидко піднімалася вода, – розповіла 39-річна Рената Габорова.

Уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха в постраждалих районах і заявив, що виділив 1 мільярд злотих на допомогу постраждалим. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що підтримує зв'язок з лідерами інших постраждалих країн і що вони проситимуть Європейський Союз про фінансову допомогу.

Що казали європейці про наслідки повені

16-річний Шимон Кшиштан, стоячи на міській площі міста Ладек-Здруй, описав втрати від повеней як "неймовірні".

"Це місто як в апокаліпсисі... Це місто-привид", – сказав він.

У Єсеніку, чеському містечку, яке було затоплено в неділю, після того, як вода відступила, розпочалося прибирання, щоб витягнути пошкоджені автомобілі та сміття на вулицях.

Було два метри води, яка бігла вулицею... Там багато-багато знищених машин. Не працюють телефони, немає води, немає світла,

– сказав житель міста Зденек Кузілек.

У східній Румунії, де села та міста були затоплені на вихідних, Еміль Драгомір, мер Слобозія Конакі, сказав румунському телебаченню, що деякі люди залишилися лише з тим одягом, який вони мали.

У той час як вода спадала в деяких районах, інші, зокрема Вроцлав, польське місто з приблизно 600 000 жителями, зміцнювали захист від паводкових вод, що прямували до них.



Столиці Словаччини Братислава та столиця Угорщини Будапешт готувалися до можливої ​​повені через підняття річки Дунай. Міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер заявив, що зусилля зосереджені на тому, щоб утримати річку та її притоки в берегах, і сказав, що до 12 000 солдатів готові допомогти.

В Австрії рівень річок і водосховищ впав протягом ночі, коли дощ послабшав, але чиновники заявили, що готуються до другої хвилі, оскільки очікується сильніший дощ.