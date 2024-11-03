Королевскую семью Испании забросали грязью и камнями в пострадавшей от наводнений Валенсии

Король Испании Филипп VI и его жена Летисия отправились в Валенсию, пострадавшую от наводнений. Однако толпа встретила королевскую пару не с приветствиями, а с агрессией – в них бросали грязь, камни, бутылки и палки.

Вместе с ними прибыли премьер-министр Педро Санчес и региональный президент Карлос Масон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Как встретили королевскую семью в Валенсии

В результате сокрушительного наводнения в Испании, погибло уже 272 человека. В один из наиболее пострадавших городов Пайпорта в Валенсии, прибыла королевская семья, чтобы оценить ситуацию.

Однако толпа встретила королевскую пару не без поздравлений. Их забросали грязью, камнями, бутылками и палками. Люди выкрикивали оскорбления, обвиняя власть в недостаточной поддержке. Из толпы раздавались крики: "Убийцы" и "Убирайтесь отсюда!".

Королеву оскорбляли словами: "У тебя все есть, а люди здесь гибнут!", "Ты не знаешь проблем с водой! А у нас нет ничего!", "Президент – пес!".

Жители Валенсии забрасывают королевскую семью грязью: смотрите видео

Толпа нападает на королевскую чету Испании: смотрите видео

Охрана пыталась вывести короля в безопасное место, но толпа не позволила им уйти. Пришлось применить конную охрану, чтобы взять ситуацию под контроль.

Жителей Валенсии не устраивает медленная реакция властей на стихийное бедствие.

Напомним, в Испании произошли исторически разрушительные наводнения из-за феномена "холодной капли". Ученые уверяют, что в этом случае большую роль сыграл мировой климатический кризис.

Ранее власти направили в регион еще 10 000 силовиков для спасательных операций. Уже более 30 000 человек эвакуированы из затопленных районов. Экономические убытки для населения также колоссальные, тысячи предприятий разрушены.