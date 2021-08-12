Наводнения в Турции: уже 5 человек погибли
Источник:Укринформ
На север Турции обрушились сильнейшие наводнения. Улицы и дома затопила стихия. В результате нее уже погибли 5 человек.
Люди погибли в провинции Кастамону. Еще один человек пропал без вести в Бартини, пока его ищут.
Кстати Разрушительные наводнения в Турции: многоэтажка развалилась и ушла под воду – ужасное видео Сотни людей эвакуированы.
Например, в провинции Айдын – эвакуировали 300 пострадавших, в Кастамону – 210. В этом регионе к эвакуации привлекли вертолеты. В Синопе тоже вертолетами забрали 106 граждан.
Пострадавших разместили в общежитиях
В Кастомону и Синопе для пострадавших выделили студенческие общежития. В целом 3577 мест, более 500 из них уже заняты.
Более 200 сел остались без электричества.
Наводнения в Турции / Фото cnnturk:
Наводнения в Турции
- В отдельных районах провинций селевые потоки сошли на жилые кварталы и промышленные площади. В результате стихии десятки жилых домов и других помещений были разрушены.
- Например, в Кастамону упал 8-этажный дом.
- На обнародованных в сети фотографиях заметно, что улицы превратились в реки из металлолома и автомобиля.
Смотрите видео, как в Турцию охватили наводнения: