Наводнения в Турции: уже 5 человек погибли

На север Турции обрушились сильнейшие наводнения. Улицы и дома затопила стихия. В результате нее уже погибли 5 человек.

Люди погибли в провинции Кастамону. Еще один человек пропал без вести в Бартини, пока его ищут.

Кстати Разрушительные наводнения в Турции: многоэтажка развалилась и ушла под воду – ужасное видео Сотни людей эвакуированы.

Например, в провинции Айдын – эвакуировали 300 пострадавших, в Кастамону – 210. В этом регионе к эвакуации привлекли вертолеты. В Синопе тоже вертолетами забрали 106 граждан.

Пострадавших разместили в общежитиях

В Кастомону и Синопе для пострадавших выделили студенческие общежития. В целом 3577 мест, более 500 из них уже заняты.

Более 200 сел остались без электричества.

Наводнения в Турции / Фото cnnturk: