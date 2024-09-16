Из-за наводнения почти полторы сотни людей остаются заблокированными на круизном лайнере в Вене

Австрия, как и несколько других европейских стран, пострадала от мощных наводнений. Там с субботы, 14 сентября, пассажиры швейцарского речного круизного лайнера Thurgau Prestige не могут сойти на берег в Вене.

Люди не могут покинуть судно из-за затопленного причала. Сколько пассажиры и экипаж будут находиться на лайнере, решит австрийская власть, пишет Der Standard.

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Почти полторы сотни людей заблокированы на лайнере

Из-за вызванного сильными дождями наводнения на Дунае, на корабле остались заблокированными 102 пассажира и 40 членов экипажа.

Люди уверяют, что, к счастью, они всем обеспечены.

Еда для всех на борту полностью гарантирована,

– также добавили организаторы путешествия.

Людям остается только ожидать, когда местные власти разрешат дальнейшее плавание или высадку на берег.

Напомним, что, к сожалению, в из-за непогоды в Австрии погиб спасатель, еще один человек пропал без вести. Вода разрушила две дамбы, затопила примерно сотню дорог, железную дорогу, метро и тюрьму. Он непогоды также пострадали перелетные птицы, которые столкнулись с голодом и холодом.