Люди не можуть покинути судно через затоплений причал. Скільки пасажири та екіпаж перебуватимуть на лайнері, вирішить австрійська влада, пише Der Standard.

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Майже півтори сотні людей заблоковані на лайнері

Через спричинену сильними дощами повінь на Дунаї, на кораблі залишилися заблокованими 102 пасажири та 40 членів екіпажу.

Люди запевняють, що, на щастя, вони усім забезпечені.

Їжа для всіх на борту повністю гарантована,

– також додали організатори подорожі.

Людям залишається лише очікувати, коли місцева влада дозволить подальше плавання або висадку на берег.

Нагадаємо, що, на жаль, в через негоду в Австрії загинув рятувальник, ще один чоловік зник. Вода зруйнувала дві дамби, затопила приблизно сотню доріг, залізницю, метро та в'язницю. Він негоди також постраждали перелітні птахи, які стикнулися із голодом та холодом.