Стихийное бедствие добралось до Италии: на севере страны масштабные наводнения и оползни

Циклон "Борис", который накрыл Центральную и Восточную Европу еще 14 сентября, добрался до Италии. На севере страны в регионе Эмилия-Романья проходит масштабная эвакуация из-за сильных наводнений и оползней.

Дожди накрыли Италию в среду, 18 сентября. Ситуация там стремительно ухудшилась с наступлением ночи, пишет The Guardian.

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Ситуация в Италии ухудшается

Мэр города Модильяна, который весной 2023 года также пострадал от наводнения, рассказал, что река просто "взорвалась".

Люди спасаются от наводнения на крышах или высших этажах: смотрите видео

Ситуация очень драматическая. Это хуже, чем в 2023 году,

– сказал он.

Справочно. Наводнение в Эмилии-Романьи в мае 2023 года унесло 17 жизней и нанесло ущерб на 8,5 миллиардов евро.

Вода стремительно движется по улицам Италии: смотрите видео

Городской голова Кастель-Болоньезе "значительно превышает все прогнозы", а ситуация только ухудшается.

В городе Тебано уровень воды в реке достиг 6,19 метра. Река Савена в Болонье также стремительно поднялась.

Сокрушительное наводнение разрушает все на своем пути: смотрите видео

Из-за непогоды некоторые дороги в регионе перекрыты из-за оползней. Людям порекомендовали избегать поездок и по возможности работать дома. Школы в пострадавших городах также не работают.

Эвакуировали уже около 1000 человек. Известно также о двух пропавших без вести.

Масштабные последствия наводнения в Италии с высоты: смотрите видео

Почему Европу накрыли масштабные наводнения

Ученые говорят, что экстремальные осадки и наводнения становятся более частыми и интенсивными из-за разрушения климата.

Комиссар ЕС по управлению кризисами Янез Ленарчич также отметил, что наводнения в Центральной Европе и лесные пожары в Португалии – доказательство климатического кризиса.

Эта трагедия не является аномалией. Это становится нормой для нашего общего будущего. Европа является континентом, который нагревается быстрее всего в мире, и особенно уязвим к экстремальным погодным явлениям,

– сказал он.