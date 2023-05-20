Крупнейшее за столетие наводнение накрыло Италию: Мелони досрочно покидает саммит G7

Премьер Италии Джорджия Мэлони вынуждена досрочно вернуться домой с саммита государств G7, который сейчас проходит в Японии. Все из-за масштабных наводнений, наиболее поразивших север Италии.

Именно из-за срочного возвращения в Италию Мэлони перенесла итоговую пресс-конференцию, после которой сразу отправится, чтобы "внимательно следить за чрезвычайной ситуацией" в Эмилии-Романьи.

Смотрите также Италию накрыло мощное наводнение, которое может усилиться: есть погибшие, людей эвакуируют

Ранее премьер Италии рассказала другим лидерам G7 о ситуации в стране. В твиттере она поблагодарила за "солидарность с Италией и пострадавших от наводнения".

Я хотела бы поблагодарить лидеров G7 и партнеров из нескольких стран, которые в эти часы выражают слова солидарности с Италией и пострадавшими от наводнения людьми. Ваша близость является ощутимым знаком нашей сплоченности в эти трудные времена. Благодарю вас,

– подчеркнула она.

Последствия наводнения в Италии / Фото The Guardian

Мощные наводнения накрыли Италию

Разрушительные наводнения накрыли регион Эмилия-Романья, что привело к многочисленным жертвам и оставило тысячи людей без крова. Известно, что наводнение возникло из-за сильных дождей, которые начали падать после высушившей землю многомесячной засухи, уменьшив ее способность поглощать воду.

В регионе Эмилия-Романья выпала половина среднегодовой нормы осадков всего за 36 часов. Реки вышли из берегов, а тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой. По состоянию на вечер 18 мая около 20 000 человек остались без крова, а 13 человек считаются погибшими.

Причем здесь глобальное потепление

Это лишь последняя стихийная беда, поразившая страну. Полгода назад 12 человек погибли на южном острове Искья в результате оползня, вызванного проливными дождями. Еще 11 погибли в сентябре 2022 года от внезапных наводнений в центральном регионе Марке.

Пока еще рано говорить о том, насколько наводнения были вызваны глобальным потеплением и в какой степени они ухудшились или усилились.

Но по всей Европе с увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере усиливаются экстремальные погодные условия – несколько лет от засухи страдают фермеры в Испании и на Юге Франции, а в прошлом году по всему континенту наблюдалась беспрецедентная жара. Эксперты говорят, что география Италии делает ее особенно уязвимой к климатическим катастрофам.