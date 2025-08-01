В четверг власти Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение в ответ на интенсивные дожди. Внезапные наводнения нарушили железнодорожное и воздушное сообщение вдоль восточного побережья США.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о внезапных наводнениях вдоль частей северо-восточного городского коридора, простирающегося от региона Вашингтон-Балтимор на север через Филадельфию, Уилмингтон, Делавэр, а также до Ньюарка, Нью-Джерси, и столичного региона Нью-Йорка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о масштабных наводнениях в США?

Несмотря на то что уровень опасности начал спадать ближе к вечеру, прогнозы оставались серьезными.

Из-за непогоды пострадали основные транспортные узлы региона. По данным FlightAware, в восьми ключевых аэропортах, в частности имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардии и Филадельфийском, было отменено не менее 1170 авиарейсов, еще сотни задержаны. Поезда Amtrak между Филадельфией и Уилмингтоном временно остановились из-за затопленных путей, но движение возобновили после двухчасового перерыва.

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Ежедневная карта прогноза осадков, опубликованная Центром прогнозирования погоды, оценивает риск "чрезмерных" ливней, способных вызвать внезапные наводнения, на уровне 40% или выше для полосы среднеатлантического региона и северо-востока, где проживает 37 миллионов человек. В некоторых районах штата Нью-Йорк ожидалось до 12,7 сантиметров дождя, с максимальной интенсивностью более 5 сантиметров в час.

Я призываю всех ньюйоркцев быть бдительными, быть в курсе событий и быть осторожными, поскольку мы ожидаем чрезмерных осадков с потенциалом для внезапных наводнений,

– сказал Хочул.

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Временная глава Нью-Джерси Тахеша Вей также предупредила об осадках до 18 сантиметров в некоторых районах и посоветовала жителям оставаться дома, если это возможно. Причиной стихии метеорологи назвали холодный фронт, принесший с собой значительную влажность и нестабильную воздушную массу.