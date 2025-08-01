Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про раптові повені вздовж частин північно-східного міського коридору, що простягається від регіону Вашингтон-Балтимор на північ через Філадельфію, Вілмінгтон, Делавер, а також до Ньюарка, Нью-Джерсі, та столичного регіону Нью-Йорка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про масштабні повені у США?

Попри те що рівень небезпеки почав спадати ближче до вечора, прогнози залишалися серйозними.

Через негоду постраждали основні транспортні вузли регіону. За даними FlightAware, у восьми ключових аеропортах, зокрема імені Джона Кеннеді, Ла-Гуардії та Філадельфійському, було скасовано щонайменше 1170 авіарейсів, ще сотні затримано. Потяги Amtrak між Філадельфією та Вілмінгтоном тимчасово зупинилися через затоплені колії, але рух відновили після двогодинної перерви.

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Щоденна карта прогнозу опадів, опублікована Центром прогнозування погоди, оцінює ризик "надмірних" злив, здатних спричинити раптові повені, на рівні 40% або вище для смуги середньоатлантичного регіону та північного сходу, де проживає 37 мільйонів людей. У деяких районах штату Нью-Йорк очікували до 12,7 сантиметрів дощу, з максимальною інтенсивністю понад 5 сантиметрів за годину.

Я закликаю всіх ньюйоркців бути пильними, бути в курсі подій та бути обережними, оскільки ми очікуємо надмірних опадів з потенціалом для раптових повеней,

– сказав Хочул.

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Тимчасова очільниця Нью-Джерсі Тахеша Вей також попередила про опади до 18 сантиметрів у деяких районах і порадила жителям залишатися вдома, якщо це можливо. Причиною стихії метеорологи назвали холодний фронт, що приніс із собою значну вологість та нестабільну повітряну масу.