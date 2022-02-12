Назад в совок: новый бред от Лукашенко и Путина вербует украинцев

Каждый раз Александр Лукашенко начинает нести бред, который сложно проигнорировать. Возможно, усатый просто любит когда о нем говорят.

Самопровозглашенный белорусский президент заявил, что Украина никогда не будет воевать с Беларусью, потому что война продлится максимум 3 – 4 дня. "Там некому будет против нас воевать", – сказал он.

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Лукашенко также заявил о "деревянных автоматах украинской армии" и тренировках. "Мы сейчас выйдем в соседний зал, снимем на мобильный телефон и тренировки эти покажем", – отметил самопровозглашенный президент Беларуси.

Украинцы совсем не боятся войны

Украина никогда не будет с ними воевать. Это уже не от Украины зависит. Украина вообще никогда ни с кем не воевала бы.

Однако очень большая ошибка считать, что украинцы боятся войны. Мы доказали с началом московитской агрессии, что не боимся защищать свое. Украинцы в дальнейшем показывают – ничего не изменилось.

Когда Лукашенко сказал, что некому будет здесь воевать и рассказывает о деревянных автоматах, он забывает, что это тренировка гражданского населения к возможной встречи с ними. Еще раз – гражданского.



Лукашенко не понимает, что Украина не воевала бы, если бы не было необходимости / Фото Getty Images

Да, на занятиях теробороны кое-где используют макеты. При том во время таких тренировок боевое оружие есть и каждый имеет возможность почувствовать, что это такое.

Вообще при чем тут тероборона? До столкновений с ней еще надо будет дойти. Вооруженные силы Украины уже 8 лет воюют не на словах – не автоматами с дерева.

Лукашенко и Захарченко – похожие персонажи

Относительно войны за 3 – 4 дня даже не смешно, хотя чего ожидать от человека, который в этом же интервью выдала такое. "Что показало ОДКБ? Пока они там развернутся и перебросят войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. К нам через Ла-Манш переплывет наш хуни. Наш патлатый друг и скажет: "Ребята..." Они это знают", – рассказал Лукашенко.

Знаете, мне это напомнило одного персонажа. Он тоже собирался что-то там брать.

Александр Захарченко говорил, что "на самом деле нужно брать даже не Берлин, нужно его пройти и взять всю Великобританию. Зло всей нашей русской судьбы – это англосаксы".

Геополитические фантазии белорусского диктатора

Как закончил Захарченко, думаю, все помнят. Также усатый решил поделиться своими геополитическими фантазиями, хотя есть сомнения, что своими.

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Он ответил на вопрос, кто может быть в ОДКБ за 10 – 15 лет. "Беларусь уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок, если говорить за срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок", – заявил белорусский диктатор и добавил, что, например, Армении деваться некуда.

Так, армяне четко увидели из ОДКБ, как оно им помогло во время Второй Карабахской войны. Безумцы с севера и востока грезят восстановлением совка. Это их проблемы.

Оригинальный СССР – тоже форма оккупации

Украины там никогда не будет и дело не в том, что кто-то из них может допустить какие-то ошибки. Украина никогда не забудет ни оккупации собственных территорий, ни смертей сограждан, которые продолжаются с 2014 года.

Более того, со временем украинское общество дойдет до осознания того, что оригинальный СССР также был формой оккупации. Оккупации, которая привела к смертям миллионов украинцев. Нам нужно время для осознания этого. Также исследований и полноценного раскрытия этой темы.

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Этот процесс неизбежен. Именно поэтому речь идет абсолютно не об ошибках, которые может допустить Владимир Путин, Александр Лукашенко или любой другой политик.

Они не имеют никакой субъектности в этом вопросе. Никто не способен загнать украинский народ обратно в совок и больше никогда и не сможет, как бы ни пытался.