Самопроголошений білоруський президент заявив, що Україна ніколи не воюватиме з Білоруссю, бо війна триватиме максимум 3 – 4 дні. "Там не буде кому проти нас воювати", – сказав він.

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Лукашенко також заявив про "дерев'яні автомати української армії" та тренування. "Ми зараз вийдемо в сусідній зал знімемо на мобільний телефон і тренування це покажемо", – зазначив самопроголошений президент Білорусі.

Українці зовсім не бояться війни

Україна ніколи не буде з ними воювати. Це вже не від України залежить. Україна взагалі ніколи ні з ким не воювала б.

Однак дуже велика помилка вважати, що українці бояться війни. Ми довели з початком московитської агресії, що не боїмося захищати своє. Українці надалі показують – нічого не змінилось.

Коли Лукашенко сказав, що не буде кому тут воювати та розповідає про дерев'яні автомати, він забуває, що це тренування цивільного населення до можливої зустрічі з ними. Ще раз – цивільного.



Лукашенко не розуміє, що Україна не воювала б, якби не було потреби / Фото Getty Images

Так, на заняттях тероборони подекуди використовують макети. При тому під час таких тренувань бойова зброя є і кожен має можливість відчути, що це таке.

Узагалі до чого тут тероборона? До зіткнень із нею ще треба буде дійти. Збройні сили України вже 8 років воюють не на словах – не автоматами з дерева.

Лукашенко та Захарченко – схожі персонажі

Щодо війни за 3 – 4 дні навіть не смішно, хоча чого очікувати від людини, яка в цьому ж інтерв'ю видала таке. "Що показало ОДКБ? Поки вони там розгорнуться і перекинуть війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. До нас через Ла-Манш перепливе наш хуні. Наш патлатий друг і скаже: "Хлопці…" Вони це знають", – розповів Лукашенко.

Знаєте, мені це нагадало одного персонажа. Він теж збирався щось там брати.

Олександр Захарченко казав, що "насправді потрібно брати навіть не Берлін, потрібно його пройти й взяти всю Велику Британію. Зло всієї нашої російської долі – це англосакси".

Геополітичні фантазії білоруського диктатора

Як закінчив Захарченко, думаю, всі пам'ятають. Також вусатий вирішив поділитися своїми геополітичними фантазіями, хоча є сумніви, що своїми.

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Він відповів на запитання, хто може бути в ОДКБ за 10 – 15 років. "Білорусь уже там, думаю, що для Казахстану був хороший урок, якщо казати за термін 15 років, упевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок", – заявив білоруський диктатор та додав, що, наприклад, Вірменії нікуди подітися.

Так, вірмени чітко побачили з ОДКБ, як воно їм допомогло під час Другої карабаської війни. Безумці з півночі та сходу марять відновленням совка. Це їхні проблеми.

Оригінальний СРСР – теж форма окупації

України там ніколи не буде і річ не в тому, що хтось із них може допустити якісь помилки. Україна ніколи не забуде ні окупації власних територій, ні смертей співгромадян, які тривають із 2014 року.

Ба більше, з часом українське суспільство дійде до усвідомлення того, що оригінальний СРСР також був формою окупації. Окупації, яка призвела до смертей мільйонів українців. Нам треба час для усвідомлення цього. Також досліджень і повноцінного розкриття цієї теми.

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Цей процес неминучий. Саме тому мовиться абсолютно не про помилки, які може допустити Володимир Путін, Олександр Лукашенко чи будь-який інший політик.

Вони не мають жодної суб'єктності в цьому питанні. Ніхто не здатен загнати український народ назад у совок і більше ніколи й не зможе, як би не намагався.