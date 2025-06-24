Львов обратился в посольства с запросами, находится ли Гусаков на какой-то программе поддержки

Городской председатель Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию вокруг Назара Гусакова. Известно, что Львов обратился с запросами в посольства, чтобы узнать, получает ли Гусаков лечение в Италии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.

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Садовый о ситуации с Назарием Гусаковым

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе обратились с запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине, чтобы узнать, находится ли находится Гусаков на государственной или муниципальной программе поддержки.

"Это важно для понимания, какую именно помощь он мог получать в последнее время – кроме помощи от города Львова и благотворительных взносов, о которых известно", – отметил Андрей Садовый.

Также он добавил, что во Львове готовы и в дальнейшем покупать лекарства для Назария, но получить их можно только в городе.

Садовый добавил, что общался с Гусаковым на прошлой неделе и получил подтверждение, что человек находится за границей. Также о кратковременных поездках в Италию знает семейный врач Назария.

"Насколько понимаем, там живет его мама", – отметил он.

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"Это важно: он не выехал после того, как разгорелся скандал - это была запланированная поездка, которая состоялась еще до того, как начали появляться публичные подозрения о возможном злоупотреблении", - говорится в сообщении.

Садовый отметил, что Назарий подтвердил, что ему нужно лечение и он планирует вернуться за ним. Также город сотрудничает с правоохранительными органами и журналистами-расследователями и предоставляет им имеющиеся документы по делу.