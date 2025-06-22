Подозревают мошенничество: полиция начала сразу два уголовных производства против Гусакова

Полиция расследует возможное мошенничество во время сбора средств на лечение активиста Назара Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией. В сети разгорелся скандал из-за того, что мужчина не отчитывается о собранных и потраченных деньгах.

Назару Гусакову необходим дорогой препарат для лечения СМА, но под прикрытием благотворительности, по мнению некоторых граждан, может быть мошенничество. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Полиция изучает сбор средств на лечение Назара Гусакова и возможное мошенничество

Назар Гусаков – львовский общественный активист – с 2023 года собирает деньги на критически важные лекарства. Информацию о помощи мужчине распространяли журналисты и лидеры мнений.

Однако 17 июня пользователи массово распространяли беспокойство из-за того, что активист не отчитывается о собранных средствах. Об этом сообщила девушка, которая задонатила на сбор Назария. Она попросила отчет, на что мужчина возмутился и сказал, что сделает это как исключение.

Гусаков для сбора средств, вероятно, использовал по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы. У Назара был криптокошелек с 2,7 миллионами долларов. Парень за все время отчитался только одним чеком на 1,5 миллиона гривен. Он просил перевести такую сумму именно на криптокошелек, чтобы якобы купить лекарства за границей.

Пользователи сети также заподозрили, что фото препарата создано в фотошопе. Врачи же говорят, что Назар обеспечен лекарствами, он получает от городских властей по три флакона лекарств в месяц.

Учитывая это, правоохранители начали уголовные производства из-за возможного мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем. Сейчас идет определение пострадавших от действий активиста, а также его местонахождение и людей, которые ему помогали. Ведь известно, что Гусаков выехал за границу.

В Monobank отреагировали на скандал

Владелец Monobank Олег Гороховский отметил, что ситуация, которая сложилась со сбором средств для Назара Гусакова, несколько ухудшила репутацию банка. Гороховский говорит, что человек собирал средства на МоноБанке и на счета Привата.

Сейчас похоже, что он обманывал и использовал деньги не по назначению. Мне сложно здесь оценивать и выступать арбитром. Я однажды поделился его сбором у себя в канале по просьбе друга. С Назарием лично не знаком и никогда не общался,

– написал владелец Monobank.

Гороховский также сообщил, что менеджеры банка не способствовали Гусакову в проведении собрания, не помогали снимать деньги. Банк проводит дополнительное расследование нарушений и изучается, что можно изменить, чтобы повысить прозрачность собрания. Дальнейшие списания с Банка Назария Гусакова будут происходить только после выставленных счетов за лечение.