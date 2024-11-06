Трагическую новость сообщили 5 ноября в Гороховской общине, пишет 24 Канал. Летом этого года на войне погиб отец Назара – Сергей Кравчук.

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На войне погиб Назар Кравчук

В бою с российскими оккупантами на территории Донецкой области погиб защитник Назар Кравчук.

Павшему бойцу из села Пирванче было 22 года. В этом году летом на войне также погиб его отец Сергей Кравчук.

Известно, что защитник Назар Кравчук служил в спецподразделении "Омега" Национальной гвардии Украины. Последний бой Герой принял в городе Селидово, в Донецкой области.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!