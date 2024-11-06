Трагічну новину повідомили 5 листопада у Горохівській громаді, пише 24 Канал. Влітку цього року на війні загинув батько Назара – Сергій Кравчук.

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На війні загинув Назар Кравчук

У бою з російськими окупантами на території Донецької області загинув захисник Назар Кравчук.

Полеглому бійцю з села Пірванче було 22 роки. Цьогоріч влітку на війні також загинув його батько Сергій Кравчук.

Відомо, що захисник Назар Кравчук служив у спецпідрозділі "Омега" Національної гвардії України. Останній бій Герой прийняв у місті Селидове, на Донеччині.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!