Без отца остался маленький сын: погиб экс-полицейский из Львова, который был добровольцем

На фронте погиб капитан полиции и боец 5 батальона "Любарт" Нацгвардии Назар Островский. Он дважды шел на войну добровольцем.

Назар Островский в 2014 году начинал с батальона милиции "Азов" и в мае 2024 года присоединился к батальону специального назначения "Любарт". Однако трагическую гибель бойца написал 24 Канал со ссылкой на сестру погибшего героя Анастасию Островскую.

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Что известно о гибели Назара Островского

Назар Островский на щите. Я бы очень хотела никогда не писать этих слов... Очень трудно подобрать какие-либо адекватные слова, поэтому буду писать, как чувствую... Несколько дней назад в нашу семью пришла ужасная весть с войны. В пятницу 25.10.2024 наш Назарко погиб... борясь за справедливость и до последнего защищая Украину!

– написала сестра военного.

Его друг Игорь Колесник рассказал, что Назар дважды азовец, майдановец, выпускник философского факультета.

Львовянин Назар Островский в юности учился в частном лицее блаженного Климентия Шептицкого, впоследствии закончил философский факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.

После службы в "Азове" в 2014 году был участковым, четыре года проработал в секторе противодействия домашнему насилию.

Назар имел странный характер, в котором черный юмор и цинизм сочетались с глубинной потребностью помогать, защищать, бороться за справедливость. Не за ту справедливость, о которой рассказывают политики или единственный телемарафон, а за ту, которой нет в квартирах темного города. Когда он работал в отделе противодействия и предотвращения семейного насилия, то боролся за тех, кто в полной темноте,

– рассказал друг Назара.

Работая участковым офицером полиции Сиховского отдела полиции, Назар также критиковал "совковые" совещания руководства, канцелярскую и никому не нужную марудную работу. Он публично заявил, что полиция даже бумагу покупает за свои деньги, поэтому люди сносили им бумагу. Из-за публичности впоследствии проверка обнаружила, что он в должности участкового использовал за год 987 листов бумаги.

Также Назар Островский писал, что из полиции нужно искоренять "кумовство" и ручные и непрозрачные кадровые назначения.

У Героя осталась семья – жена и двухлетний сын.