Об этом написал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

В чем заключается новое подозрение в отношении Гусакова?

Согласно новым данным следствия, официально подтвержденным заключением судебной экспертизы, общий объем подозрительных финансовых операций превышает 162,5 миллиона гривен. Эта сумма кардинально меняет масштаб расследования, ведь ранее речь шла о значительно меньших объемах.

В ходе расследования количество официально установленных потерпевших выросло почти втрое – с 34 до 96 человек, а сумма подтвержденных убытков увеличилась с 1,3 миллиона до более чем 2 миллионов гривен.

Как работала финансовая схема?

Техническая специфика финансовой схемы основывалась на использовании современных инструментов для обхода банковского финансового мониторинга. Средства, которые граждане перечисляли в качестве пожертвований на лечение, выводились через большие криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT. Организаторы использовали технологию P2P-переводов и привлекли более 1170 банковских карт третьих лиц, так называемых "дропов", что позволяло разбивать большие суммы на мелкие транзакции, не вызывавшие подозрений у систем безопасности банков.

Так, фиатные средства в гривнах поступали на биржу, где конвертировались в стейблкоин USDT, являющийся цифровым аналогом доллара США. После этого происходили многочисленные транзакции между различными криптокошельками. Такое крипто-микширование имело целью полностью размыть след реального происхождения денег и максимально затруднить отслеживание транзакций правоохранительными органами.

Учитывая использование более тысячи банковских карт и колоссальный объем операций, следствие предполагает деятельность целой организованной сети. Правоохранительные органы уже выделили в отдельное уголовное производство материалы по установлению полного маршрута движения средств и выявлению всех соучастников, принимавших участие в финансовых операциях. Следователи активно ищут фактических пользователей криптовалютных кошельков, поскольку Гусаков мог быть лишь публичным лицом сбора средств, тогда как финансовыми потоками управляли другие лица.

В настоящее время досудебное расследование по этим эпизодам в отношении самого Назария Гусакова завершено. Он полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, сотрудничает со следствием и дает необходимые пояснения.

После ознакомления стороны защиты с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд. В то же время адвокат подозреваемого Наталья Бельдий еще в июне 2026 года заявила, что состояние здоровья ее подзащитного критически ухудшилось, и он полностью утратил подвижность.

Что было известно ранее?

После возвращения из Италии в марте 2026 года Печерский районный суд города Киева избрал Гусаковой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00. Этот режим действует и по сей день, пока продолжаются юридические процедуры подготовки к судебному разбирательству.

Хронология этого дела берет свое начало еще с июня 2024 года. Тогда Львовский городской совет за счет городского бюджета начал бесплатно обеспечивать Назария Гусакова дорогостоящим препаратом "Эврисди", выделяя по три флакона в месяц. Факт получения этих лекарств за счет бюджетных средств стал ключевым доказательством обвинения, поскольку, несмотря на государственную поддержку, Гусаков продолжал активно собирать средства на этот же препарат в социальных сетях и на телеграм-каналах.

Публичный скандал разразился 17 июня 2025 года в социальной сети X, когда волонтеры и журналисты начали требовать от Гусакова финансовых отчетов. Выяснилось, что он использовал одни и те же фотографии лекарств для различных сборов. Тогда же появились первые подозрения относительно возможного расходования собранных средств на азартные игры в онлайн-казино, что впоследствии привело к возбуждению уголовных дел, обысков во Львове и Киеве, а также задержания доверенного лица, чью карту использовали для сбора средств.

Ранее сам подозреваемый утверждал, что собирал средства не только на препарат, но и на сопутствующие расходы, такие как реабилитация, бытовые нужды и другие лекарства. Однако сумма легализации в 162,5 миллиона гривен оказалась совершенно несопоставимой с реальными расходами на содержание одного человека.