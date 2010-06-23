Подозрение в мошенничестве, выезд с Украины, уголовные дела: все о скандале с Назарием Гусаковым

Назария Гусакова, который имеет СМА, заподозрили в мошенничестве в махинациях со сборами на лечение болезни. Впоследствии стало известно, что активист выехал из Украины, в отношении его уже открыла уголовные производства полиция.

Что известно о скандале с Назарием Гусаковым, как комментирует подозрения в мошенничестве сам активист, какой была реакция украинской власти и полиции – читайте в материале 24 Канала.

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Кто такой Назарий Гусаков

Назарий Гусаков – 31-летний львовянин, который с детства живет с редкой генетической болезнью – спинальной мышечной атрофией (СМА). Диагноз ему поставили в год и 2 месяца. До шести лет он еще мог сидеть и двигать руками, однако впоследствии болезнь вызвала полную потерю двигательных функций. Сейчас Назарий может только шевелить пальцами и головой.

Что такое СМА (спинальная мышечная атрофия)



– редкое генетическое заболевание, поражающее моторные нейроны в спинном мозге, вызывает атрофию мышц, нарушение дыхания и глотания. Эта болезнь является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей (поражает одного – двух младенцев из десяти тысяч новорожденных).

Чтобы поддерживать жизнь, он ежемесячно нуждается в дорогих лекарствах. В 2023 году сам Гусаков отмечал, что даже "экономное" лечение стоит не менее 5 тысяч евро в месяц. Часть препаратов ему предоставляет Львовский городской совет, однако, по его словам, этой помощи недостаточно. Поэтому Назарий регулярно организует сборы средств через соцсети.

С чего начался скандал с мошенничеством

17 июня в соцсетях начали распространяться сообщения с критикой в адрес Назария Гусакова. Пользователи требовали отчетов за собранные на лечение средства, ставили под сомнение прозрачность сборов и указывали на противоречия в озвученных суммах потребностей на лекарства.

В сети обвиняют Гусакова в мошенничестве со сборами на медикаменты / Фото с аккаунта @ambivalent_s в соцсети Х

Также Назария обвиняли в повторном использовании одних и тех же фото медпрепаратов, сделанных в разное время. Кроме того, активиста обвиняли, что снимки содержали признаки фотошопа.



Фото препарата "Эврисди" с признаками фотошопа, которые несколько раз распространял Назарий Гусаков / Фото из соцсетей

Впоследствии выяснилось, что у Назария был криптокошелек. Оборот криптовалюты на нем составляет 2,7 миллиона долларов США. И единственным отчетом о сборах является чек на 1,5 миллиона гривен – эти средства Назарий просил перевести именно на криптокошелек для покупки лекарств за рубежом.



Чек, который Назарий Гусаков прислал на счет Дениса Чухалова / Фото из соцсетей

В комментарии ZAXID.NET Денис Чухалов, которому перечислял деньги активист, рассказал, что Назарий Гусаков действительно перечислил ему 1,5 млн грн, но не за лекарства – он попросил перечислить эту сумму на криптокошелек для покупки лекарств за рубежом.

В телеграм-канале Назария (@razanSMA) за последний год сохранились скриншоты с суммами переводов на его счета: от нескольких сотен гривен до 10 тысяч. Также обнародовано несколько фото упаковок с препаратом "Эврисди". В то же время в сообщениях нет фото чеков или других подтверждений расходов.

Кроме того, появились упреки, что Гусаков играл в покер и мог тратить часть собранных денег на ставки. В 2022 году сам Назарий признавался, что работал аналитиком для букмекерских компаний 1xbet и leonbet и "немного играл в покер".

Еще в одном из скриншотов, который распространяли в сети, Назарий на просьбу об отчете отвечает, что может прислать чек только "как исключение". Сам он объясняет, что не проводит "сборы" в классическом понимании, а получает постоянную поддержку, "как подписку на Нетфликс".

Также журналистка Ольга Худецкая в соцсети Х подметила, что сам Назарий путается в своих объяснениях относительно дозировки и количества препарата, которое ему необходимо. В частности, сначала он указывал, что ему нужны 3 флакона в месяц, а впоследствии эта цифра увеличилась до 4.

Интересно также, что в июне 2025 года Назарий Гусаков написал, что на этот год городской совет обеспечит его 20 флаконами препарата, а еще 40 придется докупить, то есть неизвестно откуда появились уже даже не 4, а 5 флаконов в месяц.

Какой была реакция Львовского городского совета

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию вокруг Назария Гусакова. Он напомнил, что городская программа поддержки пациентов со СМА – уникальная для Украины, а Назарий стал первым взрослым львовянином, который в 2024 году начал бесплатно получать Evrysdi. Кроме того, компания Roche удваивает каждую закупленную городом упаковку.

Сегодня ровно год, с тех пор Назарий на программе. Он получает по 3 флакона в месяц в соответствии с медицинскими заключениями,

– отметил Садовый.

По его словам, препарат выдается в поликлинике, куда приходит сам Назарий или его родные.

Когда мужчина пожаловался на мышечную слабость и попросил увеличить дозу, ему предложили пройти повторную экспертизу. Но, как отметил мэр, Назарий не появился, потому что сейчас находится не во Львове.

"Когда мы начали предоставлять парню медикаменты, надеялись, что он прекратит сбор средств. Но впоследствии сборы возобновились. Он объяснил это потребностью в реабилитации, вспомогательных средствах и массажах", – добавил Садовый.

Городской голова отметил, что подобные ситуации больно бьют по культуре благотворительности.

Подавать отчеты об использованных средствах – это необходимость. Но в то же время нельзя терять доверие. Потому что добро – это то, на чем мы держимся,

– отметил городской голова Львова.

Руководитель городского управления здравоохранения Марта Матюшко уточнила в комментариях СМИ: в 2024 году для Гусакова закупили 14 флаконов Evrysdi, еще 14 предоставила компания Roche. В конце года также централизованно поступили 8 флаконов из госбюджета. В 2025-м запланировано еще 10 флаконов от города и 10 – от производителя.

В соцсетях сам Гусаков благодарил Львовский горсовет за поддержку в лечении, но в мае 2025 года жаловался, что получает только 20 флаконов в год, хотя согласно медицинскому заключению и словам Садового, ему положено по 3 флакона ежемесячно – то есть 36 в год.

Также Гусаков публиковал сообщения с просьбами о донатах, отмечая, что стремится "пролечиться хотя бы год без перерывов". Матюшко отметила: определенное количество препарата (3 флакона в месяц) утвердил Институт наследственной патологии НАН Украины, и город обеспечивает его полностью.

Какова позиция самого Гусакова

Назарий Гусаков утверждает, что все собранные донаты тратил исключительно на свое лечение – на лекарства и реабилитацию. По его словам, прошлого года ему не хватило 12 флаконов препарата, которые он купил за собранные средства.

Гусаков описывает себя как "простого парня с Левандовки", который живет в общежитии под опекой пожилых бабушки и дедушки.

Когда я собирал на танец жизни, это включало, наверное, всю мою жизнь, потому что я стараюсь жить как можно дольше,

– сказал он в интервью Общественному Львов.

Назарий объясняет, что нуждается в круглосуточном уходе, поэтому нанимал реабилитологов, физиотерапевтов, эрготерапевтов и массажистов.

В своем телеграм-канале он отмечал, что потребности часто сложно подтвердить документально:

"Меня постоянно нужно переворачивать, помогать откашливать мокроту, разминать мышцы. Иногда поздно вечером удавалось найти реабилитолога, который жертвовал своим временем, чтобы я мог вдохнуть – такую услугу не закажешь и не оплатишь с чеком. И таких потребностей у меня 90%".

По его подсчетам, на все эти услуги ежемесячно нужно 250 – 300 тысяч гривен. Он признает, что платил специалистам неофициально, поэтому не имеет отчетов.

До помощи от города я пытался обеспечивать себя лекарствами сам. Препараты покупал с рук. Львиную часть услуг оплачивал без официальных накладных,

– сказал он и добавил, что теперь понимает, что надо было вести отдельные счета, собирать чеки.

Как реагировали на скандал медийщики, помогавшие активисту

В последние месяцы сборы Гусакова активно распространяли украинские волонтеры, журналисты и блогеры – в частности Игорь Лаченков, Сергей Стерненко, Денис Бигус и Михаил Ткач. Они заявили, что обратились к Гусакову с просьбой предоставить объяснения.

Журналист Денис Бигус в заметке отметил, что все "увиденное кажется хе**вым" – так же, как и другим, кто публично поддерживал Назария. В то же время он отметил, что "морально сложно подозревать человека со смертельной неизлечимой болезнью в мошенничестве".

Прокомментировал скандал и соучредитель monobank Олег Гороховский. Он отметил, что Назарий Гусаков собирал средства не только через Банк, но и на счета в ПриватБанке. По словам Гороховского, сейчас ситуация выглядит так, что Гусаков мог обмануть донаторов и использовать собранные средства не по назначению.

Сам Гороховский лично с Назарием не знаком, но однажды поделился его сбором в своем канале – по просьбе друга. Сейчас банк проводит дополнительное расследование, чтобы выяснить возможные нарушения и улучшить прозрачность сборов.

Соучредитель monobank также добавил, что на банке Назария остались средства, и в дальнейшем списание возможно только по выставленным счетам на лечение.

Как отреагировал на скандал Владимир Зеленский

Владимир Зеленский 22 июня заявил, что заслушал доклад о скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг собрания в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий,

– заявил президент.

Он также рассказал, что Гусаков покинул территорию Украины 13 июня. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

"Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации собрания и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", – резюмировал украинский лидер.

Полиция открыла 2 уголовных производства

В Национальной полиции Украины заявили, что правоохранители начали уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Сейчас устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также местонахождение Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках. Продолжается досудебное расследование.