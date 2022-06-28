Наживаются российские таможенники: активист из Херсона раскрыл схему хищения украинского зерна
Российские оккупанты продолжают разворовывать украинское зерно. Его вывозят и продают в России, а также Беларуси.
Для этого они прибегают к разным мошенническим схемам. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Россияне используют 2 схемы
Известно, что на временно оккупированных территориях российские захватчики не гнушаются хищением украинского урожая. Да, они активно используют два способа:
- Отбирают продукцию у фермеров, покинувших Херсонщину или отказавшихся сотрудничать.
- Выкупают ее по дешевке – 1 гривна за килограмм овощей, а для зерна или подсолнечника – 90 долларов за тонну.
"К слову, они не продавали это зерно на экспорт через Николаев и Одессу на экспорт, ждали, пока цена дорастет до 200 долларов за тонну. Сейчас она составляет 400 долларов за тонну", – сказал активист.
Большинство зерна направляется на российский внутренний рынок.
Однако самостоятельно вывезти продукцию – не просто. Для этого нужно пройти российские блокпосты и таможню. Тем, кому удается вывезти продукцию в Крым, "везет".
"Такую возможность имеют только опытные предатели-коллаборанты. На территории оккупированного Крыма они могут продать зерно за 250 долларов. Затем оно едет в Россию - по железной дороге через Крымский мост. А продают его Сибири, например", - пояснил Молчанов.
Активист подчеркивает, что такая цена значительно дешевле, чем та, по которой зерно продают российские производители в Краснодаре или Ставрополье. Там мировые цены – более 300 долларов.
Более того, предатели Украины прибегают к перевозке чужой продукции. Они бесплатно убирают ее своей техникой и увозят.
На украинском зерне наживаются российские военные, таможенники, сотрудники ФСБ,
– сказал Молчанов.
Россияне и белорусы любят херсонское
Активист добавил, что "херсонское" достаточно популярный бренд в России и Беларуси. Потому торговцы могут выдавать турецкие овощи за херсонские. "Несмотря на то, что на маршруте приходится давать кучу взяток, цена в 1 гривну оставляет скупщиков краденого в выигрыше", - подытожил он.
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