НАПК и НАБУ просят Зеленского ветировать новый закон об е-декларировании

Верховная Рада 3 июня вернула уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях. Однако законопроект одобрили с противоречивыми поправками, поэтому НАПК и НАБУ просят президента Владимира Зеленского ветировать документ.

Что требует НАПК и НАБУ

Инициатором законопроекта №4651 был президент. В то же время Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро отметили, что нардепы отказались поддержать позицию Зеленского.

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Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников. Итак, НАПК вынуждено просить президента наложить вето на этот закон,

– заявил глава агентства Александр Новиков.

Поддержав поправки депутаты не поддержали инициированное Зеленским лишение свободы за умышленное непредставление декларации.

Антикоррупционные органы отметили, что такой законопроект искажает идею е-декларирования как инструмента подотчетности. Он фактически создает почву для незаконного обогащения.

НАПК в срочном порядке подготовит и направит президенту предложения относительно решения этой ситуации.

Детали законопроекта №4651

307 нардепов проголосовали за законопроект, который возвращает уголовную ответственность за ложь в декларациях. Да, чиновникам, которые не задекларируют имущество или активы на сумму от 1 миллиона 135 тысяч, будет угрожать 2 года тюрьмы.

Однако документ одобрили с 2 поправками нардепов от "Слуги народа". Они предусматривают, что чиновники могут не декларировать имущество членов семьи, даже если они знают о наличии этого имущества. Активы родственников будут декларировать только в случае, когда "член семьи подал сведения о таких объектах декларанту".

Ранее Центр противодействия коррупции также выразил надежду, что президент ветирует законопроект. По словам главы ЦИК Виталия Шабунина, такими правками Верховная Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования.