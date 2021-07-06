Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларации Киры Рудик, Галины Третьяковой и Евгения Петруняка. Это сделают в порядке очередности, который предусматривает перечень чиновников.

НАПК проверит также 17 других деклараций. В них компьютер по результатам автоматического анализа обнаружил высокий уровень рисков.

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НАПК проверит декларации нардепов Третьяковой и Рудик

НАПК начало проверку еще 20 деклараций. Это документы, представлены как народными депутатами, так и депутатами местных советов.

В порядке очередности, которая предусматривает перечень должностных лиц, чьи декларации должны быть проверены прежде, НАПК проверит декларации 3 нардепов:

Киры Рудик – народный депутат лидер партии "Голос";

Евгений Петруняк – нардеп от "Слуги народа";

Галина Третьякова – народный депутат от "Слуги народа".

Кстати, для проведения полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней.

Декларации Киры Рудик и Галины Третьяковой: что известно

В НАПК сообщили, что с начала 2021 года взяли в проверку уже 817 деклараций публичных служащих.