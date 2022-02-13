Назначен новый глава полиции Херсонской области

Новым главой полиции Херсонской области стал Игорь Король. Его представили коллективу глава МВД Денис Монастырский и руководители Нацполиции.

Король – полковник полиции. Ранее он работал в должности заместителя руководителя главного управления полиции в Полтавской области и руководителя криминальной полиции.

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Новым руководителем полиции Херсонщины стал полковник Король

12 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко представили полицейским Херсонской области нового руководителя.

Им стал полковник полиции Игорь Король. До этого назначения он занимал должность заместителя начальника полиции в Полтавской области – руководителя криминальной полиции.

Предыдущий руководитель полиции Херсонской области Александр Прокудин работал на этом посту 2,5 года. Представление нового состоялось на фоне тактико-специальных учений работников органов внутренних дел в регионе.

Задачи для Короля озвучили такие:

Усилить доверие населения к полиции и МВД и улучшить систему реагирования на сообщения о преступлениях.

Обеспечить оперативное и качественное реагирование на вызовы безопасности – учитывая, что регион граничит с временно оккупированным Крымом.

Игорь Король пообещал приложить максимум усилий для выполнения поставленных задач и решения проблем, наиболее беспокоящих жителей области.

Напомним:

В августе 2021 Иван Вигивский стал новым главой Национальной полиции Киева.

А 10 февраля уволили главу полиции Харьковщины из-за фальсификации дела о резонансном ДТП.

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