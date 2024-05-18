Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что пертурбации в Минобороны приведут Россию к коллапсу. Он также предположил, что в России может произойти военный переворот.

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Выгодно для Украины

По словам Жирнова, смена военного кабинета в России является очень хорошей новостью для Украины. Такая пертурбация центрального аппарата Минобороны приведет к тому, что он будет парализован в течение 6 месяцев.

Всегда, когда приходит новый министр, новые заместители, потом, возможно, сменят кого-то из начальников военных округов, потом сменят командиров воинских частей и т.д. В результате придет полный коллапс Минобороны,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

В Минобороны сейчас, по мнению Жирнова, все будут бояться брать взятки. Из-за этого не будут решать различные вопросы.

В армии, которая привыкла к миллиардному ограблению, может "поехать крыша" в России может произойти военный переворот,

– предположил экс-сотрудник КГБ.

Систему, которую построил Сергей Шойгу держалась на взятках, однако в то же время работала плохо. Сейчас может произойти момент, когда Белоусов будет пытаться это все убрать.

Могут навести порядки до такой степени, что работать не будет вообще ничего,

– добавил Жирнов.

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