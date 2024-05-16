Способен ли "новый" военный кабинет Путина что-то улучшить, рассказал 24 Каналу ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян. Кстати, самой большой неожиданностью стала отставка секретаря совбеза Николая Патрушева.

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Главная задача нового министра обороны России

Путин всегда говорит одно и тоже, что якобы все идет по плану. Конечно, какие у него планы никто не знает, видимо, и сам диктатор. Сейчас все в растерянности. Страна не ожидала смены генерала на какого-то экономиста, однако в целом население России это мало интересует, ведь россияне молятся только одной иконе – Владимиру Путину.

Портрет нового главы минобороны Белоусова очень размыт. Он хорошо знает табличную программу Excel, точно видит строчку "вместе" и вообще ничем неприметен. Единственное, что у него есть из точно поставленных диагнозов – православность головного мозга, а остальное – покрыто тайной. Он несколько лет был министром экономики, но никто не может вспомнить, что он вообще делал,

– сказал Асланян.

По его словам, Россия оставила себе единственную ниву – военную, ведь ни экономики, ни политики нет. На территории России остался единственный небольшой беззаботный очаг – Москва, а остальная страна в анабиозе.

Белоусов как министр обороны совсем не состоялся, как человек войны тоже, а значит, у него как у счетовода есть одна задача – выявить, куда все девается. Оказывается, что сейчас главная проблема Путина не то, что он проигрывает войну, или то, что закончились снаряды, а то, что у него украли сколько, что он сам не понял куда. Теперь он взял аудитора и через несколько лет Белоусов должен будет ответить на этот вопрос.

В то же время начальник российского генштаба Валерий Герасимов остался на своей должности. Ведущий канала Ходорковский Live иронично объяснил, почему Путин оставил Герасимова.

"За последние несколько лет Герасимов один из немногих генералов, который умеет писать. До этого в целом их пытались научить читать, некоторые научились, а этот (Герасимов – 24 Канал) еще и целую книгу издал, таких генералов на России не видели", – добавил Асланян.

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