Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский, заметив, что отставка Шойгу не является чем-то особенным. Он – обычный вор.

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А вот отставка Патрушева – это уже интересно. Он является одной из основных идеологических фигур в России.

Путин использует идею Патрушева

Как отметил Пионтковский, Патрушев является идеологом стратегии ядерного шантажа России. Путин активно работает в рамках этой стратегии.

Начиная с 2009 года, Патрушев работал над изменением российской ядерной доктрины. В свое время в ее основе заключалось то, что Россия может применить ядерное оружие только в случае нападения на нее. Тот продвигал идею, чтобы можно было использовать ядерку в региональных и локальных конфликтах.

Патрушев работал за кулисами и рассказывал, что доктрина была недостаточной. Он хотел расширить спектр возможностей для "отражения агрессии в региональных и даже локальных конфликтах". Формально Путин этого не согласовал. Но на практике вся военная политика заключалась в этом. Так они хотели запугать Запад,

– сказал Пионтковский.

Запад действительно в течение длительного времени достаточно осторожно реагировал на такие наглые заявления Путина о возможном применении ядерного оружия. Но это не могло происходить бесконечно. Сейчас президент Франции Эммануэль Макрон начал намекать, что некоторые страны НАТО могут отправить войска в Украину при определенных условиях. И это очень правильный шаг.

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