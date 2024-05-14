Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський, зауваживши, що відставка Шойгу не є чимось особливим. Він – звичайний крадій.

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А-от відставка Патрушева – це вже цікаво. Він є однією з основних ідеологічних фігур в Росії.

Путін використовує ідею Патрушева

Як наголосив Піонтковський, Патрушев є ідеологом стратегії ядерного шантажу Росії. Путін активно працює в межах цієї стратегії.

Починаючи з 2009 року, Патрушев працював над зміною російської ядерної доктрини. Свого часу в її основі полягало те, що Росія може застосувати ядерну зброю лише у випадку нападу на неї. Той просував ідею, аби можна було використати ядерку в регіональних та локальних конфліктах.

Патрушев працював за кулісами та розповідав, що доктрина була недостатньою. Він хотів розширити спектр можливостей для "відбиття агресії в регіональних і навіть локальних конфліктах". Формально Путін цього не погодив. Але на практиці уся військова політика полягала в цьому. Так вони хотіли залякати Захід,

– сказав Піонтковський.

Захід дійсно упродовж тривалого часу достатньо обережно реагував на такі нахабні заяви Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. Але це не могло відбуватися нескінченно. Зараз президент Франції Еммануель Макрон почав натякати, що деякі країни НАТО можуть відправити війська до України за певних умов. І це дуже правильний крок.

Кадрові зміни в Росії: коротко