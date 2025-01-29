В эфире 24 Канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил, насколько опасна для Украины эта кандидатура. К слову, ранее Габбард заявляла, что США много лет якобы провоцировали Владимира Путина, и что в Украине есть 25 "опасных биолабораторий", которые могут выпускать "смертельные патогены".

Читайте также Пентагон лишил генерала Милли доступа к службе безопасности и назначил расследование

Насколько Габбард опасна для Украины

В случае назначения на должность бывшая конгрессменка от Демократической партии Габбард с Гавайев, которая стала поддерживать Дональда Трампа, будет контролировать 18 разведывательных агентств. Также она будет отвечать за подготовку Президентского ежедневного отчета – письменной сводки разведданных, которая собирается каждое утро.

К тому же одни из основных спецслужб США, которые сегодня формируют безопасность и стратегию, в частности по Украине и России – Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований.

Габбард координатор спецслужб. Она не имеет решающего голоса. Если ее выберут, то она не сможет двигаться, например, в сторону России, потому что будет четко выполнять установки президента Трампа, позицию которого формирует сильная команда, которая поддерживает Украину,

– добавил экс-руководитель Службы внешней разведки.

По его словам, никакой координатор не имеет отношения к реальным секретам, чувствительным операциям. В общем Габбард что-то будет знать, но конкретики, а тем более тайны точно нет.

Габбард в украинском списке пророссийских пропагандистов

Центр противодействия дезинформации внес Тулси Габбард в перечень американских политиков, ученых и активистов, которые способствовали пророссийской пропаганде. В марте 2022 года в ЦПД обвинили бывшего офицера резерва армии США в работе "на иностранную аудиторию за деньги Кремля".

В ноябре 2023 года она заявила, что Зеленский якобы "уже взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные политические партии и Украинскую православную церковь, и теперь он объявил об отмене президентских выборов".

Летом 2024 года Габбард сказала, что президентский срок Владимира Зеленского якобы "закончился 20 мая", и что он "отменил выборы, прикрывшись военным положением, тем самым приостановив действие Конституции Украины, чтобы остаться у власти".

Кроме того, Габбард обращалась к президентам Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Джо Байдену с предложением, чтобы Украина была нейтральной страной, не вступая в военный союз с НАТО или Россией.