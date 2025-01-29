В етері 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив, наскільки небезпечна для України ця кандидатура. До слова, раніше Габбард заявляла, що США багато років нібито провокували Владіміра Путіна, і що в Україні є 25 "небезпечних біолабораторій", які можуть випускати "смертельні патогени".

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Наскільки Габбард небезпечна для України

У разі призначення на посаду колишня конгресменка від Демократичної партії Габбард з Гаваїв, яка стала підтримувати Дональда Трампа, контролюватиме 18 розвідувальних агентств. Також вона відповідатиме за підготовку Президентського щоденного звіту – письмового зведення розвідданих, що збирається щоранку.

До того ж одні з основних спецслужб США, які сьогодні формують безпеку та стратегію, зокрема щодо України та Росії – Центральне розвідувальне управління та Федеральне бюро розслідувань.

Габбард координатор спецслужб. Вона не має вирішального голосу. Якщо її оберуть, то вона не зможе рухатися, наприклад, у бік Росії, тому що чітко виконуватиме настанови президента Трампа, позицію якого формує сильна команда, яка підтримує Україну,

– додав екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

З його слів, ніякий координатор не має відношення до реальних секретів, чутливих операцій. Загально Габбард щось знатиме, але конкретики, а поготів таємниці точно ні.

Габбард в українському списку проросійських пропагандистів

Центр протидії дезінформації вніс Тулсі Габбард до переліку американських політиків, науковців і активістів, які сприяли проросійській пропаганді. У березні 2022 року у ЦПД звинуватили колишню офіцерку резерву армії США в роботі "на іноземну аудиторію за гроші Кремля".

У листопаді 2023 року вона заявила, що Зеленський начебто "вже взяв під контроль ЗМІ, заборонив опозиційні політичні партії та Українську православну церкву, й тепер він оголосив про скасування президентських виборів".

Влітку 2024 року Габбард сказала, що президентський термін Володимира Зеленського начебто "закінчився 20 травня", і що він "скасував вибори, прикрившись воєнним станом, тим самим призупинивши дію Конституції України, щоб залишитися при владі".

Крім того, Габбард зверталася до президентів Владіміра Путіна, Володимира Зеленського та Джо Байдена з пропозицією, щоб Україна була нейтральною країною, не вступаючи у військовий союз з НАТО або Росією.