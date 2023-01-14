Герасимов вместо Суровикина: в Воздушных силах ответили, изменится ли тактика обстрелов

Новым командующим вторжением в Украину стал Валерий Герасимов. В Воздушных силах рассказали, стоит ли готовиться к смене тактики обстрелов.

Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона рассказал, что исполнение стратегического замысла зависит не от одного человека. Неважно: Сергей Суровикин или Валерий Герасимов командует вторжением, Россия все равно хочет уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

Обратите внимание Россияне обстреляли Харьков: целили по инфраструктуре, было 2 прилета

Игнат подчеркнул, что планы кремлевского режима понятны. Страна-террорист пытается оставить Украину без света, потому что не знает, что еще ей сделать.

Россия атаковала Украину 14 января

Российские оккупанты утром 14 января атаковали Киев ракетами. Взрывы раздались еще до объявления тревоги. Виталий Кличко сообщил, что российские оккупанты атаковали Днепровский район. Впоследствии мэр украинской столицы сообщил, что обломки ракеты упали в Голосеевском районе.

Кроме того, враг попал в жилую застройку в селе Копылов.