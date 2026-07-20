Только в одном случае, – народный депутат предположил, может ли Хмара стать министром обороны

Евгений Хмара временно исполняет обязанности министра обороны, однако его возможное полноценное назначение упирается в требования законодательства. Во главе оборонного ведомства должен стоять гражданский человек, ведь это один из основных принципов гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире 24 Канала объяснил, при каком условии Хмара теоретически мог бы возглавить Минобороны. Он также рассказал, готовы ли депутаты изменить законодательство ради назначения военнослужащего на эту должность.

Единственное условие для назначения Хмары

Народные депутаты должны действовать в рамках действующего законодательства, согласно которому министром обороны может быть только гражданское лицо. Это требование также связано с позицией партнеров и принципом гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины. В то же время Евгений Хмара является боевым офицером и генералом, который создавал "Альфу" и другие подразделения.

В действующем законодательстве есть только один вариант, при котором он может сложить погоны, чтобы стать министром. Это возможно лишь по состоянию здоровья,

– пояснил Федиенко.

Народный депутат не знает, какое решение примет сам Хмара, однако сомневается, что он откажется от воинского звания, тем более по такой причине. Другой вариант предусматривает выдвижение новой кандидатуры на пост министра обороны, тогда как Хмара сможет остаться в оборонной сфере на другой должности.

Ни я, ни другие коллеги не планируем голосовать за изменения в законодательстве, чтобы хотя бы на время военного положения министром обороны мог быть военнослужащий,

– подчеркнул он.

В таких условиях президенту как Верховному Главнокомандующему придется внести в Верховную Раду кандидатуру гражданского главы Минобороны.

Федиенко назвал условие назначения Хмары: смотрите видео