Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, за якої умови Хмара теоретично міг би очолити Міноборони. Він також розповів, чи готові депутати змінювати законодавство заради призначення військовослужбовця на цю посаду.

Єдина умова для призначення Хмари

Народні депутати мають діяти в межах чинного законодавства, за яким міністром оборони може бути лише цивільна людина. Ця вимога також пов'язана з позицією партнерів і принципом цивільного контролю над Збройними Силами України. Водночас Євген Хмара є бойовим офіцером і генералом, який розбудовував "Альфу" та інші підрозділи.

У чинному законодавстві є тільки один варіант, коли він може скласти погони, щоб стати міністром. Це можливо лише за станом здоров'я,

– пояснив Федієнко.

Нардеп не знає, яке рішення ухвалить сам Хмара, однак сумнівається, що він відмовиться від військового звання, тим паче з такої причини. Інший варіант передбачає подання нової кандидатури на посаду міністра оборони, тоді як Хмара зможе залишитися в оборонній сфері на іншій посаді.

Ні я, ні інші колеги не плануємо голосувати за зміни до законодавства, щоб хоча б на час воєнного стану міністром оборони міг бути військовослужбовець,

– наголосив він.

За таких умов президенту як Верховному Головнокомандувачу доведеться внести до Верховної Ради кандидатуру цивільного очільника Міноборони.

Федієнко назвав умову призначення Хмари: дивіться відео