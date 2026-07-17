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24 Канал Главные новости Назначение министров и подготовка к зиме: Зеленский провел встречу с новым премьером
17 июля, 16:00
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Назначение министров и подготовка к зиме: Зеленский провел встречу с новым премьером

София Рожик

17 июля президент Зеленский провел встречу с новым премьер-министром Сергеем Корецким. Они обсудили назначение министров и подготовку к зиме.

Премьер-министр приступил к подготовке правительственной программы, которая будет представлена общественности и депутатам. "Подход к управлению будет максимально прагматичным: персональная ответственность каждого министра, всех руководителей центральных органов власти за реализацию тех задач, которые определены как приоритетные", – отметил Зеленский.

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