Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский о назначении новых министров?

Глава государства отметил, что задачи для обоих новоназначенных министров четко определены – укрепить Украину и обеспечить ей больше силы. Президент также поблагодарил парламентариев за поддержку соответствующих кадровых решений.

"Благодарен парламентариям за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на должность министра обороны Украины",

– написал глава государства.

Напомним, накануне, 18 августа, президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Сибиги главой МИД, а также кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны.

Верховная Рада 19 августа назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел – "за" проголосовали 266 депутатов. Среди приоритетов нового главы МИД – завершение войны, усиление международной поддержки Украины, давление на Россию, вступление в ЕС и НАТО, укрепление ПВО и энергетической устойчивости, а также открытие новых рынков для украинского экспорта.

Кроме того, Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 312 народных депутатов. Среди приоритетов Хмары – укрепление украинской армии, развитие оборонных технологий и ОПК, увеличение дальнобойных возможностей и продолжение реформы оборонных закупок.

Перед назначением Хмара получил статус гражданского лица после увольнения с военной службы. Во время выступления в Раде он подчеркнул, что преимущество над Россией Украина должна завоевывать благодаря технологиям, инновациям, профессионализму военных и современному вооружению.