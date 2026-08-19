Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський про призначення нових міністрів?

Глава держави зазначив, що завдання для обох новопризначених міністрів є чіткими – посилити Україну та забезпечити їй більше сили. Президент також подякував парламентарям за підтримку відповідних кадрових рішень.

Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України,

– написав глава держави.

Нагадаємо, напередодні 18 серпня, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення Сибіги главою МЗС, а також кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

Верховна Рада 19 серпня призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ – "за" проголосували 266 депутатів. Серед пріоритетів нового очільника МЗС – завершення війни, посилення міжнародної підтримки України, тиск на Росію, вступ до ЄС і НАТО, зміцнення ППО та енергетичної стійкості, а також відкриття нових ринків для українського експорту.

Крім того, Рада призначила Євгена Хмару міністром оборони України. За його кандидатуру проголосували 312 народних депутатів. Серед пріоритетів Хмари – посилення українського війська, розвиток оборонних технологій та ОПК, збільшення далекобійних спроможностей і продовження реформи оборонних закупівель.

Перед призначенням Хмара отримав статус цивільної особи після звільнення з військової служби. Під час виступу в Раді він наголосив, що перевагу над Росією Україна має здобувати завдяки технологіям, інноваціям, професійності військових та сучасному озброєнню.