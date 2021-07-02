Назначение пресс-секретаря Зеленского снова отложили: новая дата

Нового пресс-секретаря Владимира Зеленского могут назначить на следующей неделе. Сейчас готовят все необходимые документы.

Издание со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента сообщило о приблизительной дате назначения пресс-секретаря президента.

Ранее Известный тележурналист, – СМИ назвали имя нового представителя Зеленского

На днях у Зеленского появится новый пресс-секретарь

Вероятно, это произойдет уже на следующей неделе.

Готовят документы. Думаю, начало недели,

– отметил источник.

Напомним, что ранее пресс-секретаря главы государства должны были назначить на День журналиста – 6 июня, позже эту дату перенесли.

Кто может занять должность

СМИ сообщают, что вероятнее всего новым пресс-секретарем Зеленского станет Сергей Никифоров. Он работает телеведущим на одном из каналов.

Кроме того, рассматривают кандидатуру Александра Бондаренко – экс-журналиста и коммуникационника. Бондаренко был членом команды "Громадського радіо" и работал на украинскую службу ВВС. Впоследствии руководил спецпроектами в агентстве стратегических коммуникаций RMA.