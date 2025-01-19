Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. Главными задачами Романа Качура является аудит работы Академии, внедрение реформ в военном образовании и улучшение подготовки военных.

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Роман Качур избран руководителем сухопутной академии

Новым начальником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стал полковник Роман Качур. Решение приняли по результатам голосования военных в приложении "Армия+", а приказ о назначении подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Полковник Качур – боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования,

– написал Умеров.

Ключевые задачи, которые будут стоять перед новым руководителем:

Проведение полного аудита работы Академии.

Внедрение реформ в системе военного образования.

Повышение уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат.

К слову, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с полковником Романом Качуром, во время которой обсудили ключевые вопросы реформирования военного образования. Глава государства подчеркнул, что опыт этой войны должен стать основой для подготовки новых офицеров Вооруженных Сил Украины.

