Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова. Головними завданнями Романа Качура є аудит роботи Академії, впровадження реформ у військовій освіті та покращення підготовки військових.

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Роман Качур обраний керівником сухопутної академії

Новим начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного став полковник Роман Качур. Рішення ухвалили за результатами голосування військових у застосунку "Армія+", а наказ про призначення підписав міністр оборони України Рустем Умєров.

Полковник Качур – бойовий офіцер із великим досвідом. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою, має глибоке розуміння потреб нашої армії і бачення шляхів реформування військової освіти,

– написав Умєров.

Ключові завдання, які стоятимуть перед новим керівником:

Проведення повного аудиту роботи Академії.

Запровадження реформ у системі військової освіти.

Підвищення рівня підготовки офіцерів, сержантів і солдатів.

До слова, 19 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із полковником Романом Качуром, під час якої обговорили ключові питання реформування військової освіти. Глава держави наголосив, що досвід цієї війни має стати основою для підготовки нових офіцерів Збройних Сил України.

