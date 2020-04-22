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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Назначение Саакашвили будут обжаловать при любых условиях, – нардеп Юрчишин

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      Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля, и уже известен точный порядок дня работы парламента. Поскольку внеочередное заседание не предусматривает вынесения на повестку дня незапланированных вопросов, то возможны различные варианты относительно того, рассмотрят ли нардепы назначение Михеила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ.

      Например, когда рассматривалась кандидатка на должность министра энергетики, часть большинства ее очень четко связывала с олигархом Ринатом Ахметовым, и было понятно, что голосов нет. Тогда президент легким движением руки отозвал это представление, поэтому его не рассматривали. Возможно, в такой способ, поскольку Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание, как инициатор он вытащит из рукава козырь Михеила Саакашвили. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказал нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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      По его словам, это мало соответствует регламенту. Но когда большинство составляет одна президентская политическая сила, все может быть.

      "Конечно, тогда это назначение попытаются оспорить, но его обжалуют в любых условиях. Человек – оркестр – это всегда вызов, а оппонентов у Саакашвили в политике больше, чем достаточно", – отметил Ярослав Юрчишин.

      Он сообщил, что Банковая пока ведет работу только с собственной фракцией, то есть, происходит подготовка, чтобы большинство проголосовало за назначение Михеила Саакашвили. И добавил, что будет более, чем смешно, когда в очередной раз за кадровые решения не хватит голосов, поэтому "недомонобольшинство пойдет колядовать за голосами по другим фракциям".

      Кроме этого, он отметил, сам Михеил Саакашвили уже инициировал встречу со "слугами народа", он к этому относится достаточно серьезно. Также добавил, что Банковая на "Голос" не выходила, а глава Офиса Президента Андрей Ермак чаще договаривается с "Оппозиционной платформой – За жизнь".


      Михеил Саакашвили / Фото 24 канал

      По мнению Ярослава Юрчишина, Саакашвили – точно не замена Шмыгалю, ведь Зеленскому не нужен премьер-министр, который будет играть первую скрипку, может быть лидером сериала.

      Проблема в том, что сериал "Слуга народа" начал провисать, начали падать рейтинги, снижается доверие несмотря на то, что во время карантина достаточно легко показывать эффективность власти. Поэтому Зеленскому нужен Саакашвили по принципу: когда сериал теряет аудиторию, нужно пригласить рейтингового или узнаваемого актера,
      – пояснил нардеп.

      Он отметил, вопрос, какие именно реформы хочет проводить Саакашвили – вторичный, после того, какие реформы ему позволит проводить карантинная ситуация, а также какие полномочия у него будут. Если его "подтягивает" господин Ермак, то у него, вероятнее всего, будет задача – стать визитной карточкой на Западе.

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      "Ведь сейчас в государстве есть проблемы с международными партнерами из-за невыполнения обязательств со стороны Украины, присутствует проблема с коррупцией. И здесь, собственно, привлекается символ, который сможет наладить коммуникацию с Западом", – прокомментировал Ярослав Юрчишин.

      О конфликте между Саакашвили и Аваковым

      Член партии "Голос" рассказал, что украинская история имеет немало примеров ситуативных партнерств, поэтому можно ожидать чего угодно. Впрочем, ввиду того градуса дружбы, который был перед этим, то Авакову и Саакашвили будет сложно наладить коммуникацию с Аваковым.

      Смотрите видео: конфликт между Михеилом Саакашвили и Арсеном Аваковым

      Также он отметил, что наиболее скептически к идее назначения Саакашвили отнеслись представители МВД, поскольку это было неформальное обсуждение в Кабинете Министров. Кабмин не предлагал создать эту должность, хотя 22 апреля произошло заседание. И представители МВД восприняли без восторга то, что Михеил Саакашвили может усилить правительство.


      Деятельность Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Михаил Саакашвили Новости политики Слуга народа Партия Голос Ярослав Юрчишин Владимир Зеленский
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