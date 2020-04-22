Призначення Саакашвілі оскаржуватимуть за будь-яких умов, – нардеп Юрчишин

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п'ятницю, 24 квітня, і вже відомий точний порядок денний роботи парламенту. Оскільки позачергове засідання не передбачає винесення на порядок денний непередбачених питань, то можливі різні варіанти щодо того, чи розглянуть нардепи призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ.

Наприклад, коли розглядалася кандидатка на посаду міністра енергетики, частина більшості її дуже чітко пов'язувала з олігархом Рінатом Ахметовим, і було зрозуміло, що голосів немає. Тоді президент легким рухом руки відкликав це подання, тому його не розглядали. Можливо, в такий спосіб, оскільки Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання, як ініціатор він витягне з рукава козир Міхеїла Саакашвілі. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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За його словами, це мало відповідає регламенту. Але коли більшість складає одна політична президентська сила, все може бути.

"Звісно, тоді це призначення спробують оскаржити, але його оскаржуватимуть за будь-яких умов. Людина – оркестр – це завжди виклик, а опонентів у Саакашвілі в політиці є більше, ніж досить", – відзначив Ярослав Юрчишин.

Він повідомив, що Банкова поки що веде роботу тільки з власною фракцією, тобто, відбувається підготовка, щоб більшість проголосувала за призначення Міхеїла Саакашвілі. І додав, що буде більше, ніж смішно, коли вчергове за кадрові рішення не вистачить голосів, тож «недомонобільшість піде колядувати за голосами по інших фракціях".

Крім цього, він зазначив, сам Міхеїл Саакашвілі вже ініціював зустріч зі "слугами народу", він до цього ставиться достатньо серйозно. Також додав, що Банкова на "Голос" не виходила, а голова Офісу Президента Андрій Єрмак частіше домовляється з "Опозиційною платформою – За життя".



Міхеїл Саакашвілі / Фото 24 канал

На думку Ярослава Юрчишина, Саакашвілі – точно не заміна Шмигалю, адже Зеленському не потрібен прем'єр-міністр, який гратиме першу скрипку, може бути лідером серіалу.

Проблема в тому, що серіал "Слуга народу" почав провисати, почали падати рейтинги, знижується довіра попри те, що під час карантину достатньо легко показувати ефективність влади. Тому Зеленському потрібен Саакашвілі за принципом: коли серіал втрачає аудиторію, потрібно запросити рейтингового або впізнаваного актора,

– пояснив нардеп.

Він відзначив, питання, які саме реформи хоче проводити Саакашвілі – вторинне, після того, які реформи йому дозволить проводити карантинна ситуація, а також які повноваження він матиме. Якщо його "підтягає" пан Єрмак, то в нього, найімовірніше, буде завдання – стати візитівкою на Заході.

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"Адже зараз в державі є проблеми з міжнародними партнерами через невиконання зобов'язань з боку України, є проблема з корупцією. І тут, власне, залучається символ, який зможе налагодити комунікацію з Заходом", – прокоментував Ярослав Юрчишин.

Про конфлікт між Саакашвілі та Аваковим

Член партії "Голос" розповів, що українська історія має чимало прикладів ситуативних партнерств, тож можна очікувати будь-чого. Втім, зважаючи на градус дружби, який був перед цим, то Авакову й Саакашвілі буде складно налагодити комунікацію.

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Також він відзначив, що найбільш скептично до ідеї призначення Саакашвілі поставилися представники МВС, оскільки це було неформальне обговорення на Кабінеті Міністрів. Кабмін не пропонував створити цю посаду, хоча 22 квітня в них відбулося засідання. І представники МВС сприйняли без захоплення те, що Міхеїл Саакашвілі може посилити уряд.



Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу