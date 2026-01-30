Во время общения с журналистами глава государства раскрыл неизвестные до сих пор детали новых назначений. В частности, президент раскрыл, что никогда не предлагал Павлу Палисе возглавить Офис, передает 24 Канал.

Как Зеленский объяснил кадровые решения?

"Хотя я к нему очень хорошо отношусь, он занимается военным треком. Он сам хотел бы заниматься тем, чем он занимается, – это правда", – объяснил политик.

Зеленский рассказал, что проводил консультации с несколькими возможными претендентами на должность главы Офиса. Так, он поинтересовался мнением Кирилла Буданова. Тот положительно воспринял идею стать во главе Офиса еще на первой встрече.

Также президент провел разговоры с Михаилом Федоровым и Денисом Шмыгалем. От них он тоже получил положительные сигналы.

Кроме того, политик имел беседу с Сергеем Кислицей. Хотя Кислица сказал, что готов работать в любом формате, он добавил, что еще не знает весь объем задач и получится ли у него. "Это единственный человек, который был не так уверен", – подчеркнул Зеленский.

Я собрал в Офисе, в очень близкой команде тех людей, которые занимаются переговорами или которые потенциально могут это делать. Этим я показал, что будет от Украины только одна коммуникация, будет "одна лодка", одно переговорное направление, а не три или четыре или больше,

– подчеркнул Зеленский.

Что известно о новых назначениях Зеленского?