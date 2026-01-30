Під час спілкування з журналістами глава держави розкрив невідомі досі деталі нових призначень. Зокрема, президент розкрив, що ніколи не пропонував Павлу Палісі очолити Офіс, передає 24 Канал.
Дивіться також Його не було з 2022: Зеленський призначив нового посла України в Грузії
Як Зеленський пояснив кадрові рішення?
"Хоча я до нього дуже добре ставлюся, він займається воєнним треком. Він сам хотів би займатися тим, чим він займається, – це правда", – пояснив політик.
Зеленський розповів, що проводив консультації з кількома можливими претендентами на посаду голови Офісу. Так, він поцікавився думкою Кирила Буданова. Той позитивно сприйняв ідею стати на чолі Офісу ще на першій зустрічі.
Також президент провів розмови з Михайлом Федоровим і Денисем Шмигалем. Від них він теж отримав позитивні сигнали.
Окрім того, політик мав бесіду з Сергієм Кислицею. Хоча Кислиця сказав, що готовий працювати у будь-якому форматі, він додав, що ще не знає весь обсяг завдань і чи вийде у нього. "Це єдина людина, яка була не така впевнена", – підкреслив Зеленський.
Хоча я до нього дуже добре ставлюся, він займається воєнним треком. Він сам хотів би займатися тим, чим він займається, – це правда.
Я зібрав в Офісі, в дуже близькій команді тих людей, які займаються переговорами або які потенційно можуть це робити. Цим я показав, що буде від України тільки одна комунікація, буде "один човен", один переговорний напрям, а не три чи чотири чи більше,
– наголосив Зеленський.
Що відомо про нові призначення Зеленського?
- 2 січня Зеленський підписав указ, яким призначив ексголову Головного управління розвідки України Кирила Буданова керівником Офісу президента.
- Михайло Федерова, колишнього міністра цифрової трансформації, призначили міністром оборони. Дениса Шмигаля, який очолював Міноборони, відправили на посаду міністра енергетики. А Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента.