Назначили временного исполняющего обязанности министра культуры

Правительство назначило временного исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины. Им стал Ростислав Карандеев.

Соответствующее решение было принято 28 июля. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Правительство назначило временного исполняющего обязанности главы Минкульта

Мельничук рассказал, что 28 июля Кабинет министров Украины уволил:

Александра Полищука с должности заместителя Министра обороны Украины;

Татьяну Емельянову с должности первого заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича,

– отметил представитель Кабмина в Верховной Раде.

Следует заметить, что ранее Карандеев был первым заместителем Александра Ткаченко, которого парламент уволил накануне.

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Краткая биография Ростислава Карандеева

Ростислав Карандеев – украинский политический деятель, депутат Киевсовета II, III и IV созывов. Родился 22 июня 1972 года в Киеве.

15 июля 2020 года он стал первым заместителем министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. С февраля по июль 2020 года работал советником Руководителя Офиса Президента Украины.

До этого Карандеев был советником и заместителем:

Вячеслава Кириленко, 14-го Министра культуры Украины (2 декабря 2014 – 14 апреля 2016),

Евгения Нищука, 15-го Министра культуры (14 апреля 2016 – 29 августа 2019).

Детальнее ознакомиться со всеми должностями Карандеев можно на сайте министерства.

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