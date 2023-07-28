Назначили временного исполняющего обязанности министра культуры
Источник:Тарас Мельничук
Правительство назначило временного исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины. Им стал Ростислав Карандеев.
Соответствующее решение было принято 28 июля. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Интересно Екатерина Кухар рассекретила, что ей предлагали должность министра культуры: почему она отказалась
Правительство назначило временного исполняющего обязанности главы Минкульта
Мельничук рассказал, что 28 июля Кабинет министров Украины уволил:
- Александра Полищука с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Татьяну Емельянову с должности первого заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины.
Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича,
– отметил представитель Кабмина в Верховной Раде.
Следует заметить, что ранее Карандеев был первым заместителем Александра Ткаченко, которого парламент уволил накануне.
Стоит прочесть Александру Ткаченко показали на выход: все, что известно о его карьере, работе в правительстве, скандалах
Краткая биография Ростислава Карандеева
Ростислав Карандеев – украинский политический деятель, депутат Киевсовета II, III и IV созывов. Родился 22 июня 1972 года в Киеве.
15 июля 2020 года он стал первым заместителем министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. С февраля по июль 2020 года работал советником Руководителя Офиса Президента Украины.
До этого Карандеев был советником и заместителем:
- Вячеслава Кириленко, 14-го Министра культуры Украины (2 декабря 2014 – 14 апреля 2016),
- Евгения Нищука, 15-го Министра культуры (14 апреля 2016 – 29 августа 2019).
Детальнее ознакомиться со всеми должностями Карандеев можно на сайте министерства.
Кратко об отставке Ткаченко
- Президент Владимир Зеленский 20 июля попросил главу Кабмина Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко. Сразу после этого глава Минкульта сообщил, что подал в отставку.
- Заявление главы государства совпало в дате с бурным обсуждением выделения 33 миллионов государственных средств на сериал "СМТ Ингулец", продюсером которого является Юрий Горбунов.
- Комментируя решение уйти в отставку, Ткаченко отметил, что выделение как частных, так и бюджетных средств во время войны "на культуру не менее важно, чем на дроны".
- Ранее украинцы зарегистрировали на сайте обращений Кабмина петицию с требованием уволить Ткаченко. Однако тогда премьер сказал, что не видит оснований для отставки.
- Стоит отметить, что с Ткаченко связано множество скандалов. В частности, его обвиняли в несвоевременной эвакуации музеев в начале полномасштабного вторжения России.