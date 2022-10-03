В России продолжаются внутренние разборки: назначит ли Путин министром обороны Кадырова

Рамзан Кадыров уже не раз критиковал российское оборонное ведомство за провалы оккупационной армии на фронте. Это свидетельствует о том, что в России продолжаются внутренние разборки.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Кадыров хочет воевать, стать министром обороны или хотя бы руководителем генерального штаба.

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В России идут внутренние разборки

Попович отметил, что Стрелков-Гиркин известен своими выпадами в адрес Шойгу и уже не в первый раз называет его "фанерным маршалом". В случае с Кадыровым и его выпадами в адрес генералитета это уже ответ на извечно российский вопрос, кто виноват и что делать.

Сейчас мы видим ситуацию, когда начинаются внутренние разборки этих людей. Здесь надо понимать, что Кадыров метит на должность министра обороны,

– сказал военный обозреватель.

То есть, по его словам, Кадыров хочет воевать, стать министром обороны или хотя бы руководителем генерального штаба. И паровозом за ним еще цепляется Пригожин. Все это приводит к тому, что происходят внутренние разборки, чтобы кого-то утопить.

На самом деле я себе представляю Кадырова в роли министра обороны или начальника генерального штаба. Не только потому, что он, на мой взгляд, лишен каких-либо военных талантов и лучше уж Шойгу будет, чем Кадыров. Мне интересны его дальнейшие взаимоотношения с генералом, учитывая бэк Кадырова и то, что он является представителем Чечни,

– заявил Попович.

Ведь, заметил он, мы понимаем исторические события, которые происходили вокруг России и Чечни, а также осознаем, каковы взгляды некоторых людей определенной направленности относительно национальных республик. Если Путин назначит Кадырова министром обороны, то это повлечет за собой значительный "взрыв" в среде генералитета и военного ведомства России.

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В чем опасность Кадырова в должности министра обороны России

Попович считает, что эти лица не способны понять, что они тоже проиграют, если займут должность министра обороны России. Но им очень хочется за эту роль взяться, думая, что будут такими крутыми, что смогут с 10 тысячами добровольцев взять Одессу.

Единственная существенная опасность, если Кадырова когда-нибудь назначат на должность министра обороны, это, на мой взгляд, кратно увеличит вероятность использования ядерного оружия,

– отметил он.

Военный обозреватель отметил, что Кадыров об этом прямо заявляет и он уже говорил, что надо маломощные ядерные заряды взорвать над наступающими украинскими войсками. Но, учитывая отношения Кадырова с генералитетом и военными, он может не успеть отдать такой приказ.

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