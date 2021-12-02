Назвал СССР: глава Пентагона пригрозил России за вторжение в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин предостерег Россию от вторжения в Украину. Кроме того, глава Пентагона "случайно" назвал Россию Советским Союзом.

Остин предупредил, что вторжение в Украину спровоцирует санкции, которые ударят по России сильнее любых предыдущих. Такое заявление чиновник сделал во время визита в Южную Корею.

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Используют "лучшие методы"

Глава Пентагона не сказал, будут ли последствия агрессии для России сугубо экономическими, но заверил, что используют "лучшие методы".

Все наши действия мы начнем как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину,

– сказал Остин.

Очевидно, что под Советским Союзом он имел в виду Россию. Однако политик надеется, что США и Россия смогут работать "над решением проблем и снижением температуры в регионе".

Что этому предшествовало