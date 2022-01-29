Назвали дату, когда главы МИД Германии и Франции приедут в Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкая коллега Анналена Бербок посетят Украину 7 – 8 февраля. Цель визита – деэскалация вокруг Украины в пределах нормандского формата.

Во Франции уверяют, что поддерживают Украину. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

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Наша мобилизация продолжается, в частности, в "нормандском формате", для деэскалации напряженности. Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Бербок,

– заявил он.

Также французский политик пообщался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Он заверил главу украинского МИД, что наше государство имеет полную поддержку и солидарность Франции.

Что известно о визите и заявлениях иностранных чиновников

Глава МИД Германии Анналена Бербок с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом во время визита планируют отправиться на Донбасс. Также они должны встретиться с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Как заявляла Бербок, ей сообщали о том, что на Донбассе страдают люди. Мол, о них забыли, хотя должны говорить о безопасности и мире в этом регионе.

Также президент Украины Владимир Зеленский 28 января поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.

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