Назвали главные события украинского образования в 2024 году

Образование является одним из ключевых аспектов развития любой страны, а для Украины, которая переживает сложный период войны и восстановления, оно приобретает еще большее значение.

В 2024 году украинская образовательная система столкнулась с новыми вызовами и возможностями, которые стали результатом адаптации к изменяющимся условиям, отмечает 24 Канал.

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В условиях глобальных и внутренних кризисных ситуаций образовательная сфера продолжает трансформироваться, активно внедряются инновационные подходы и технологии для обеспечения доступа к качественному образованию. Важными шагами в этом направлении стали как правительственные инициативы, так и инновационные проекты, которые помогают сохранять образовательные стандарты и снижать последствия войны для учеников и учителей.

По традиции, Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) подводит итоги знаковых событий в сфере образования уходящего 2024 года. Подробнее об этом – в материале.

Возможность года

В этом году началась реформа профильной старшей школы, которая предусматривает, что после 9 класса ученики смогут выбрать одно из двух направлений – академическое или профессиональное.

Академическое направление позволит учиться в лицеях по выбранному профилю, где ученики смогут самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также предметы, не связанные с выбранным профилем. Профессиональное направление предусматривает поступление в профессиональный колледж или заведение профессионального предвысшего образования.

Академическое и профессиональное направление для учеников 10-11 классов / Фото, предоставленное 24 Каналу

Событие года

09 декабря состоялось открытие украинского образовательного хаба в США, который заработал в Чикаго, где с начала войны проживает более 30 000 украинцев. В хабе для детей и взрослых проводят обучение по украиноведческим предметам, полезным навыкам и тому подобное. Следующий хаб будет открыт в Нью-Йорке.

Открытие украинского образовательного хаба в США / Фото, предоставленное 24 Каналу

Миссия Сети украинских образовательных хабов, которая уже насчитывает 70 центров в странах ЕС, Великобритании, Японии, США и Украине – это сохранение и развитие человеческого капитала Украины.



Сеть украинских образовательных хабов / Фото, предоставленное24 Каналу

Инициатива года

МОН в сотрудничестве с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым запустило комплексную политику "Школа офлайн", что имеет целью вернуть 300 тысяч украинских учеников к очному обучению, предоставив доступ к безопасному очному образованию, а также позволит повысить качество дистанционного обучения, если выход офлайн невозможен.

Украина понесла значительные образовательные потери, и ключевая предпосылка для повышения качества образования – доступ детей к безопасному очному обучению. Именно поэтому мы внедряем комплексную политику "Школа офлайн",

– отметил Михаил Федоров.

Проект "Школа офлайн" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Проект года

Калькулятор фейков – это инновационный инструмент, который позволяет украинцам быстро и точно выявить фейковые новости, а также научиться отличать правдивую и ложную информацию самостоятельно.

Этот проект реализован при содействии Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и уже за несколько месяцев им воспользовалось более 300 000 украинцев.

Калькулятор фейков / Фото, предоставленное 24 Каналу

Назначение года

В сентябре на должность заместителя Министра образования и науки Украины была назначена Надежда Кузьмичева, которая сейчас отвечает за школьное образование – самое сложное и объемное звено системы образования.

Надежда Кузьмичева / Фото, предоставленное 24 Каналу

С 2023 года она была советницей Михаила Федорова, вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий и координировала образовательные стратегические проекты. Перед Кузьмичевой стоят серьезные вызовы:

завершение реформы Новой Украинской Школы,

преодоление образовательных потерь,

обеспечение доступа к офлайн образованию всех учеников и тому подобное.

Перспектива года

Глобальная инициатива культурной и ментальной трансформации украинцев, которая позволит гражданам нашей страны:

сформировать нулевую толерантность к коррупции,

знать свои права,

повысить собственные навыки медиаграмотности и критического мышления,

свободно овладеть иностранными языками,

использовать только легальный аудио и видео контент,

быть политически осведомленными и тому подобное.

Первым этапом этой инициативы стало внедрение в школах всех областей Украины масштабного образовательного проекта о правах ребенка при поддержке Офиса Омбудсмена Украины (Уполномоченного Верховной Рады по правам человека) и Совета Европы.



"Перспектива года" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Инновация года

В этом году в Украине заработала Убер-школа, которая начала свою работу с Херсонской области, поскольку там сейчас проживают более 10 000 учеников с 1 по 11 класс, которые уже три года не имеют полноценного доступа к обучению и много пропустили из-за того, что многие дети в своих общинах находились длительное время в оккупации.

Эту инновацию поддержал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Херсонская областная государственная администрация, которая позволяет ученикам и их родителям бесплатно заказывать онлайн в удобный для себя день и время индивидуальные консультации с лучшими преподавателями по различным предметам (и даже для учеников младшей школы) и проводить такие занятия без использования сторонних сервисов вроде Zoom и других.

Индивидуальные консультации для школьников / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вызов года

Из-за продолжительности войны образовательные потери, к сожалению, продолжают быть актуальным вызовом для тех, кто учится, и для тех, кто учит.

Последствия образовательных потерь, которые уже видим сегодня, чрезвычайно серьезные – это реальная угроза развитию всей страны,

– говорит заместитель Министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Как свидетельствуют результаты опроса ЮНИСЕФ, проведенного через U-Report, около 60% подростков и молодежи стремятся наверстать упущенные из-за войны знания.

Для этого была создана Экосистема восполнения образовательных потерь на основе Искусственного Интеллекта, которая сейчас успешно применяется в Херсонский, Николаевский, Одесский и Днепропетровской областях при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), международной организации Helpcode и Министерства образования и науки Украины.

Также ежегодно проводится Форум "От вызовов к возможностям" по преодолению образовательных потерь, который собирает все заинтересованные организации, занимающиеся этим вопросом.

Помощь года

В Украине заработал первый мобильный центр раннего развития – специальный автобус оборудован всем необходимым для занятий с детьми дошкольного возраста.

Этот автобус обслуживает детей Херсонской области.

В рамках проекта Fun Academy on Wheels такие мобильные детские сады в ближайшее время планируют поставлять и в другие регионы Украины. Проект инициировали тридцать финских компаний.

Автобус для школьников от 30 финских компаний / Фото, предоставленное 24 Каналу

Результат года

Как реакция на вызовы войны, МОН вместе с международными партнерами открывают Цифровые образовательные центры, которые позволяют ученикам 1-11 классов, проживающим близко к линии фронта и не имеющим возможности ходить в школу, учиться в безопасных помещениях с использованием современного оборудования и образовательных технологий.

46 Центров из более 100, которые финансирует ЮНИСЕФ по стране сегодня работают в Херсонской, Одесской и Николаевской области. Они охватят более 34 000 учеников. По данным исследования Государственной службы качества образования результаты обучения детей, которые посещают эти центры, выше тех детей, которые пока не охвачены ими,

– рассказывает Анатолий Игнатович, координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ.

Цифровые образовательные центры / Фото предоставленное 24 Каналу