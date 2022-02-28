Назвали состав украинской делегации, которая поехала на переговоры с Россией

28 февраля 2022 , 10:39
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Источник:

Офис Президента

Украина и Россия договорились о переговорах, на которые выехала наша делегация. Теперь стало известно, кто именно отправился.

Офис Президента сообщает, что наши уже прибыли в район переговоров на украинско-белорусской границе. Делегация состоит из 6 человек.

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Кто именно поехал

В ОП отмечают, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Состав украинской делегации:

  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • министр обороны Украины Алексей Резников;
  • советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк;
  • первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин;
  • народный депутат Рустем Умеров;
  • заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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Автор: Оксана Княжик